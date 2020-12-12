هولندي ينقذ فولفسبورغ على طريقة سوبر مان ويتوعد بايرن ميونخ

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 12 ديسمبر 2020, 12:35 مساء
فوت فيغهورست (فرانس برس)

جنب المهاجم الهولندي المتألق فوت فيغهورست فريقه فولفسبورغ الهزيمة الأولى في الموسم الجاري وصعد به إلى المركز الرابع موقتا، بعدما حول تخلفه إلى فوز قاتل على ضيفه إينتراخت فرانكفورت (2-1) أمس الجمعة في افتتاح المرحلة 11 من الدوري الألماني.

بدأ بطل موسم 2008-2009 في طريقه لإخلاء الساحة أمام باير ليفركوزن ليكون الفريق الوحيد من دون هزيمة هذا الموسم بعدما تخلف في الدقيقة 63 بركلة جزاء نفذها الهولندي الآخر باس دوست، لكن فيغهورست قال كلمته بإدراكه التعادل في الدقيقة 76 من ركلة جزاء، قبل أن يخطف الفوز الخامس لفريقه في الدقيقة 88، رافعا رصيده إلى 9 أهداف في الدوري هذا الموسم، بحسب ما ذكرته «فرانس برس».

ووجد الهولندي طريقه إلى الشباك للمباراة الخامسة تواليا، وفي حال نجح في تكرار هذا الأمر ضد بايرن ميونيخ حامل اللقب والمتصدر الأربعاء المقبل على ملعب الأخير، سيصبح أول لاعب في تاريخ النادي يجد طريقه إلى الشباك لست مباريات متتالية بحسب «أوبتا» للإحصاءات.

والأهم بالنسبة لابن الـ28 عاما أنه منح فريقه النقاط الثلاث وأعاده إلى سكة الانتصارات بعدما اكتفى بالتعادل مع كولن (2-2) في المرحلة الماضية، رافعا رصيده إلى 21 نقطة في المركز الرابع موقتا بفارق الأهداف خلف لايبزيغ الثالث الذي يلتقي فيردر بريمن اليوم السبت، ونقطتين خلف بايرن المتصدر الذي يلعب غدا أيضا ضد مضيفه أونيون برلين السادس حاليا.

أما بالنسبة لإينتراخت فرانكفورت، فقد عجز للمباراة الرابعة تواليا عن المحافظة على تقدمه ومني بهزيمة أولى في ملعب فولفسبورغ منذ ديسمبر 2016، وثانية فقط هذا الموسم مقابل 7 تعادلات وفوزين، ليتجمد رصيده عند 13 نقطة في المركز التاسع موقتا.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

فيتل يعلن فشله أمام هاميلتون في سباقات فورمولا 1
رياضة عالمية
من المخيمات إلى المجهول.. العراق يعيد نازحي الحرب مع«داعش» إلى مناطقهم
عربى
أميركا تشتري 100 مليون جرعة إضافية من لقاح «موديرنا»
دولى
سباق شركات الأدوية العالمية يتسارع وأميركا تقترب من إطلاق لقاح فايزر
دولى
السيسي يوجه بمنح لقاح «كورونا» الصيني مجانا للمصريين
عربى
ليبيون يلجؤون إلى «طرق بديلة» لمواجهة أزمة السيولة بالمصارف
ليبيا
جريدة «الوسط»: الخلاف سيد الموقف في مسارات حل الأزمة
ليبيا
جديد «كورونا»: أميركا تقترب من الترخيص للقاح وفرنسا تخرج من العزل بـ«حذر» ...
دولى
«البوليساريو» عن قرار ترامب بشأن الصحراء الغربية: «من لا يملك لمن لا يستحق»
عربى
مصر تستقبل أول شحنة من لقاح «كورونا».. والأولوية للأطقم الطبية
عربى
لودريان يلح على شرطين للوصول إلى انتخابات ليبية
ليبيا
«داخلية الوفاق» تبحث مع قادة محاور بالمنطقة الغربية آلية «دمج المقاتلين»
ليبيا
 المزيد من رياضة عالمية

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

المياه الغازية وورق الألومنيوم للتخلص من صدأ السيارة