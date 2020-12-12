هولندي ينقذ فولفسبورغ على طريقة سوبر مان ويتوعد بايرن ميونخ

فوت فيغهورست (فرانس برس)

جنب المهاجم الهولندي المتألق فوت فيغهورست فريقه فولفسبورغ الهزيمة الأولى في الموسم الجاري وصعد به إلى المركز الرابع موقتا، بعدما حول تخلفه إلى فوز قاتل على ضيفه إينتراخت فرانكفورت (2-1) أمس الجمعة في افتتاح المرحلة 11 من الدوري الألماني.

بدأ بطل موسم 2008-2009 في طريقه لإخلاء الساحة أمام باير ليفركوزن ليكون الفريق الوحيد من دون هزيمة هذا الموسم بعدما تخلف في الدقيقة 63 بركلة جزاء نفذها الهولندي الآخر باس دوست، لكن فيغهورست قال كلمته بإدراكه التعادل في الدقيقة 76 من ركلة جزاء، قبل أن يخطف الفوز الخامس لفريقه في الدقيقة 88، رافعا رصيده إلى 9 أهداف في الدوري هذا الموسم، بحسب ما ذكرته «فرانس برس».

ووجد الهولندي طريقه إلى الشباك للمباراة الخامسة تواليا، وفي حال نجح في تكرار هذا الأمر ضد بايرن ميونيخ حامل اللقب والمتصدر الأربعاء المقبل على ملعب الأخير، سيصبح أول لاعب في تاريخ النادي يجد طريقه إلى الشباك لست مباريات متتالية بحسب «أوبتا» للإحصاءات.

والأهم بالنسبة لابن الـ28 عاما أنه منح فريقه النقاط الثلاث وأعاده إلى سكة الانتصارات بعدما اكتفى بالتعادل مع كولن (2-2) في المرحلة الماضية، رافعا رصيده إلى 21 نقطة في المركز الرابع موقتا بفارق الأهداف خلف لايبزيغ الثالث الذي يلتقي فيردر بريمن اليوم السبت، ونقطتين خلف بايرن المتصدر الذي يلعب غدا أيضا ضد مضيفه أونيون برلين السادس حاليا.

أما بالنسبة لإينتراخت فرانكفورت، فقد عجز للمباراة الرابعة تواليا عن المحافظة على تقدمه ومني بهزيمة أولى في ملعب فولفسبورغ منذ ديسمبر 2016، وثانية فقط هذا الموسم مقابل 7 تعادلات وفوزين، ليتجمد رصيده عند 13 نقطة في المركز التاسع موقتا.