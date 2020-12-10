«كاف» يستقر على إقامة السوبر الأفريقي بين الأهلي ونهضة بركان في قطر

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 10 ديسمبر 2020, 08:50 مساء
فريق الأهلي المصري. (أرشيفية : إنترنت)

كشفت تقارير صحفية، اليوم الخميس، أن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، حدد موقفه الرسمي بشأن بطولة كأس السوبر الأفريقي والمقرر إقامتها في العاصمة المصرية القاهرة، بناء على قرار اللجنة التنفيذية لـ«كاف» في الاجتماع الأخير.

وقال مصدر داخل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، وفقًا لموقع «يلا كورة»، إن مباراة السوبر الأفريقي ستقام في العاصمة القطرية الدوحة.

وتقدم نادي نهضة بركان بطل الكونفدرالية بشكوى رسمية لـ«كاف» يطالب فيها بنقل المباراة من القاهرة والالتزام بالاتفاقية الموقعة مع الاتحاد القطري لكرة القدم، التي تنص على إقامة البطولة لمدة ثلاث سنوات في قطر.

وبناء على شكوى النادي المغربي قرر المكتب التنفيذي لـ«كاف» إلغاء القرار السابق بإقامة المباراة في القاهرة، ونقلها إلى قطر على أن يتم إعلان الموعد الرسمي والنهائي بعد الجمعية العمومية لـ«كاف» والمقرر لها غدا الجمعة.

ويقام نهائي كأس السوبر الأفريقي بين الأهلي المصري بطل دوري أبطال أفريقيا نسخة «2019-2020» نظيره نهضة بركان المغربي بطل الكونفدرالية الأفريقية نسخة «2019-2020».

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