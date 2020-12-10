بلجيكا تفوز بمنتخب العام للمرة الثالثة على التوالي

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 10 ديسمبر 2020, 03:28 مساء
منتخب بلجيكا. (إنترنت)

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، اليوم الخميس، فوز بلجيكا بجائزة منتخب العام للمرة الثالثة على التوالي، بعد أن حافظت على الصدارة متفوقة على فرنسا بطلة العالم في آخر تصنيف عالمي.

وبعد أن أقيمت 1082 مباراة دولية في 2019، وهو أكبر عدد منذ بداية نظام التصنيف في 1993، لُعبت 352 مباراة دولية فقط هذا العام، وهو أقل عدد منذ 1987 لتعطل الموسم بسبب جائحة كوفيد-19.

وفازت بلجيكا بقيادة المدرب روبرتو مارتينيز 6 مرات في 8 مباريات هذا العام، وحجزت مقعدها في نهائيات دوري الأمم الأوروبية العام المقبل. 

وظلت المراكز الأربعة الأولى كما هي باحتلال البرازيل وإنجلترا المركزين الثالث والرابع على الترتيب.

وتقدمت البرتغال للمركز الخامس، بينما تحسن وضع إسبانيا (المركز السادس)، والأرجنتين (السابع) بالتقدم مركزين مقارنة بالعام الماضي.

وكانت المجر (المركز 40) الأكثر تطوراً هذا العام بعد أن جمعت 44 نقطة وتقدمت 12 مركزاً لتدخل قائمة أعلى 50 منتخباً في التصنيف.

وخسر فريق المدرب ماركو روسي مرة واحدة في 8 مباريات لتتأهل المجر لنهائيات بطولة أوروبا 2020، التي تأجلت للعام المقبل بسبب كوفيد-19.

وجاءت بقية المراكز على النحو الآتي: أوروجواي ثامناً، والمكسيك تاسعاً، وإيطالياً عاشراً، ثم كرواتيا والدنمارك وألمانيا وهولندا وكولومبيا وسويسرا وتشيلي وويلز وبولندا والسنغال على التوالي.

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