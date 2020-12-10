دوري أبطال أوروبا: ريال وأتلتيكو ومونشنغلادباخ إلى ثمن النهائي

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 10 ديسمبر 2020, 12:21 صباحا
فريق ريال مدريد الإسباني. (أرشيفية : إنترنت)

تغلب ريال مدريد الإسباني على بوروسيا مونشنغلادباخ الألماني 2-صفر لكنهما بلغا سويًا الدور ثمن النهائي من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، لأن المباراة الثانية في هذه المجموعة الثانية بين انتر الإيطالي وشاختار دانيتسك الأوكراني انتهت بتعادلهما سلبًا الأربعاء.

وكان الفرنسي كريم بنزيمة بطل المباراة الأولى بتسجيله هدفيها بكرتين رأسيتين في الدقيقتين 9 و32 ليبعد الضغوط عن مواطنه ومدرب الفريق زين الدين زيدان، حسب وكالة «فرانس برس»

في المقابل، تلقى انتر ضربة موجعة بسقوطه في فخ التعادل السلبي على أرضه مع شاختار فخرج نهائيًا حتى من المشاركة في الدوري الأوروبي بعد أن احتل المركز الأخير في المجموعة.

كما خطف أتلتيكو مدريد الإسباني بطاقة العبور إلى الدور ثمن النهائي من البطولة نفسها بفوزه الإربعاء بنتيجة 2-صفر على مضيفه سالزبورغ النمسوي في الجولة السادسة والأخيرة من منافسات المجموعة الأولى، ليلتحق ببايرن ميونيخ الالماني. وسجل ماريو ايرموسو (39) والبلجيكي يانيك كاراسكو (86) هدفي اللقاء.

ورفع فريق العاصمة الإسبانية الذي كان بحاجة الى التعادل فقط لبلوغ الأدوار الاقصائية رصيده إلى تسع نقاط خلف بايرن ميونيخ (16)، فيما تجمد رصيد سالزبورغ عند 4 نقاط لينتقل إلى الدوري الأوروبي «يوروبا ليغ»، فيما بقي لوكوموتيف موسكو أخيرًا بثلاث نقاط بعد سقوطه 2-صفر أمام ضيفه العملاق البافاري.

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