محمد صلاح يسجل إنجازًا تاريخيًّا في تعادل ليفربول مع ميتيلاند بدوري الأبطال

جانب من مباراة ليفربول مع ميتيلاند بدوري أبطال أوروبا

سجل اللاعب المصري محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، إنجازًا تاريخيًّا، مساء اليوم الأربعاء، خلال مباراة فريقه أمام ميتيلاند في الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

وأحرز صلاح هدف التقدم للريدز في المباراة بالدقيقة الأولى من عمر الشوط الأول، ليحصد بذلك لقب الهداف التاريخي لليفربول في دوري أبطال أوروبا برصيد 22 هدفًا، محطما الرقم القياسي المسجل باسم نجم الريدز، ستيفن جيرارد.

وعلق المدير الفني للفريق، الألماني يورجن كلوب، في تصريح نقلته شبكة «سكاي سبورت» على الإنجاز بالقول: «صلاح يحطم رقما قياسيا تلو الآخر، لم أكن أعلم بالطبع أنه سيحطم الرقم القياسي الليلة، لكنه يجب أن يكون فخورًا بذلك».

وانتهت المباراة بالتعادل بين ليفربول ومضيفه ميتيلاند 1-1، حيث سجل محمد صلاح هدف ليفربول، بينما استطاع ألكسندر شولز أن يحرز هدف التعادل لصالح فريقه الدنماركي.

وقفز رصيد ليفربول إلى 13 نقطة في صدارة المجموعة، فيما ارتفع رصيد الفريق الدنماركي إلى نقطتين.