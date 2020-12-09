أتالانتا يهزم أياكس أمستردام ويبلغ ثمن النهائي في دوري أبطال أوروبا

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 09 ديسمبر 2020, 10:38 مساء
جانب من مباراة أتالانتا وأياكس أمستردام في دوري أبطال أوروبا.

بلغ أتالانتا الإيطالي الدور ثمن النهائي من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بفوزه 1-صفر على مضيفه أياكس أمستردام الهولندي، بهدف قاتل للكولومبي لويس موريال، في الجولة السادسة والأخيرة من المجموعة الرابعة ليلتحق بليفربول الإنجليزي المتصدر.

ورفع الفريق الإيطالي الذي كان بحاجة إلى التعادل لبلوغ الأدوار الإقصائية رصيده إلى 11 نقطة في المركز الثاني خلف ليفربول «13»، ومتقدمًا على أياكس «7» الذي سينتقل لخوض غمار البطولة الرديفة يوروبا ليغ، بعد خروجه من الدور الأول للموسم الثاني تواليًا «7»، فيما خطف ميدتيلاند الدنماركي نقطة شرفية بتعادله 1-1 مع ضيفه الإنجليزي ليحصد نقطته الثانية.

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