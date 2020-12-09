الاتحاد الآسيوي يصادق على مشاركة قطر في التصفيات الأوروبية لمونديال 2022

لاعبو قطر يحتفلون باحراز لقب كأس آسيا 2019. (ا ف ب)

صادق الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، اليوم الأربعاء على مشاركة منتخب قطر في التصفيات الأوروبية لكأس العالم 2022، من أجل إتاحة المجال أمام «العنابي» لاكتساب المزيد من الخبرة في المنافسات الدولية الكبرى.

وقال الاتحاد القاري في بيان، وفقًا لوكالة «فرانس برس»: «يأتي قرار مشاركة المنتخب القطري في التصفيات الأوروبية، الذي حظي بمصادقة الاتحادين الأوروبي والدولي لكرة القدم، من أجل إتاحة المجال أمام الفريق لتطوير قدراته قبل النهائيات العالمية».

وكان الاتحاد القطري أعلن في بيان الثلاثاء أن الاتحاد الأوروبي وجّه له دعوة للمشاركة ضمن المجموعة الأولى من التصفيات التي تضم منتخبات البرتغال وصربيا وأيرلندا ولوكسمبورغ وأذربيجان، وهذا يعني أن المنتخب القطري سيكتسب خبرة إضافية من خلال مواجهة منتخبات أوروبية في عشر مباريات قبل استضافته النهائيات.

ونظرا لخوضه النهائيات بصفته الدولة المضيفة، لن تحتسب نتائج قطر في ترتيب المجموعة التي يتأهل عنها بطلها مباشرة إلى النهائيات، فيما يخوض الثاني ملحقا مؤهلا.

بدوره، قال الاتحاد الأوروبي في بيان: «نظرا لتأهل قطر إلى مونديال 2022، وجّه الاتحاد الأوروبي دعوة لها للانضمام إلى منتخبات المجموعة الأولى، من أجل مساعدة منتخبهم على الاستعداد للنهائيات».

وستخوض قطر جميع المباريات «ذهابا وإيابا» في أوروبا، لتوفير عناء السفر أمام باقي منتخبات المجموعات، بدءا من مواجهة لوكسمبورغ في 24 مارس المقبل.

وستشارك قطر في المجموعة الأوروبية الوحيدة من خمسة منتخبات لا تضم أحد المتأهلين إلى نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية.