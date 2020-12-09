الاتحاد الآسيوي يصادق على مشاركة قطر في التصفيات الأوروبية لمونديال 2022

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 09 ديسمبر 2020, 06:51 مساء
لاعبو قطر يحتفلون باحراز لقب كأس آسيا 2019. (ا ف ب)

صادق الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، اليوم الأربعاء على مشاركة منتخب قطر في التصفيات الأوروبية لكأس العالم 2022، من أجل إتاحة المجال أمام «العنابي» لاكتساب المزيد من الخبرة في المنافسات الدولية الكبرى.

وقال الاتحاد القاري في بيان، وفقًا لوكالة «فرانس برس»: «يأتي قرار مشاركة المنتخب القطري في التصفيات الأوروبية، الذي حظي بمصادقة الاتحادين الأوروبي والدولي لكرة القدم، من أجل إتاحة المجال أمام الفريق لتطوير قدراته قبل النهائيات العالمية».

وكان الاتحاد القطري أعلن في بيان الثلاثاء أن الاتحاد الأوروبي وجّه له دعوة للمشاركة ضمن المجموعة الأولى من التصفيات التي تضم منتخبات البرتغال وصربيا وأيرلندا ولوكسمبورغ وأذربيجان، وهذا يعني أن المنتخب القطري سيكتسب خبرة إضافية من خلال مواجهة منتخبات أوروبية في عشر مباريات قبل استضافته النهائيات.

ونظرا لخوضه النهائيات بصفته الدولة المضيفة، لن تحتسب نتائج قطر في ترتيب المجموعة التي يتأهل عنها بطلها مباشرة إلى النهائيات، فيما يخوض الثاني ملحقا مؤهلا.

بدوره، قال الاتحاد الأوروبي في بيان: «نظرا لتأهل قطر إلى مونديال 2022، وجّه الاتحاد الأوروبي دعوة لها للانضمام إلى منتخبات المجموعة الأولى، من أجل مساعدة منتخبهم على الاستعداد للنهائيات».

وستخوض قطر جميع المباريات «ذهابا وإيابا» في أوروبا، لتوفير عناء السفر أمام باقي منتخبات المجموعات، بدءا من مواجهة لوكسمبورغ في 24 مارس المقبل.

وستشارك قطر في المجموعة الأوروبية الوحيدة من خمسة منتخبات لا تضم أحد المتأهلين إلى نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

ماذا قال رونالدو عن علاقته بميسي بعد فوز يوفنتوس على برشلونة في دوري الأبطال؟
رياضة عالمية
زيدان وريال مدريد.. مباراة حياة أو موت في دوري أبطال أوروبا
رياضة عالمية
5 ليبيين في بطولة براميدز للرماية بالمسدس عبر الإنترنت
رياضة محلية
الصين تنجح في تشغيل «شمس صناعية»
اقتصاد
مرض غريب في الهند يثير حيرة العلماء
طب وصحة
القضاء يأمر الاستخبارات الأميركية بمزيد من الشفافية في قضية اغتيال خاشقجي
دولى
رونالدو يقود يوفنتوس للفوز على برشلونة في دوري الأبطال
رياضة عالمية
المسماري: السفينة التركية دخلت منطقة محظورة.. والبيان التركي يحمل غطرسة «غير ...
ليبيا
اعتماد مهرجان أوسكار لجوائز كرة القدم الليبية
رياضة محلية
مرسوم أميركي بتوزيع اللقاحات المضادة لـ«كورونا» بالولايات المتحدة قبل تصديرها
دولى
سلطنة المسماري: غياب الرئاسة إشكالية قانونية واجهت جلسة النواب الرسمية في غدامس
ليبيا
خاص لـ«بوابة الوسط».. اجتماع غدامس: جلسة لـ«النواب» في صبراتة 21 ديسمبر لانتخاب ...
ليبيا
 المزيد من رياضة عالمية

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

الأمم المتحدة: العالم لا يزال متجها نحو احترار مناخي من 3 درجات رغم الجائحة