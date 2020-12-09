ماذا قال رونالدو عن علاقته بميسي بعد فوز يوفنتوس على برشلونة في دوري الأبطال؟

رونالدو وميسي. (إنترنت)

اعتبر البرتغالي كريستيانو رونالدو أن الارجنتيني ليونيل ميسي، لم يكن يوما غريما له، وذلك بعد تسجيله ثنائية ساهمت في تصدر فريقه يوفنتوس الإيطالي على حساب برشلونة الإسباني، أمس الثلاثاء، في ختام دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وقال رونالدو بعد المباراة التي فاز فيها يوفنتوس بثلاثية نظيفة، على أرض برشلونة، وهي نتيجة تخوّله تصدر المجموعة بفارق المواجهتين المباشرتين بعد خسارة «السيدة العجوز» ذهابا بهدفين: «كانت لدي علاقة ودية معه دوما، تشاركنا الجوائز لمدة 12 أو 13 عامًا.. لم أعتبره غريما، بل تصرفت معه دوما بشكل جيد».

وسيطر اللاعبان بشكل خارق على جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم في السنوات الماضية، بحيث أحرزها ميسي ست مرات ورونالدو خمس مرات.

وتابع اللاعب البالغ 35 عاما والذي تواجه عدة مرات مع ميسي عندما كان البرتغالي في صفوف ريال مدريد الإسباني: «نعرف أنه في كرة القدم نحب اختلاق غريم من أجل العرض.. لكن بالنسبة لي، لا يختلف الأمر.. برشلونة يمر في فترة صعبة، لكن يبقى برشلونة».

أضاف رونالدو: «نحن سعداء.. كنا نعرف أن المهمة شبه مستحيلة، كانت معقدة لكننا لعبنا جيدا.. كان المفتاح في بدء المباراة بشكل جيد، ومن هذه النقطة رأينا أن الأمور ممكنة».