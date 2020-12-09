إدراج رقصة «البريك دانس» في دورة الألعاب الأولمبية 2024

ليونيل بونافنتور. (ا ف ب)

نالت رقصة «البريك دانس»، الإثنين، الضوء الأخضر من اللجنة الأولمبية الدولية للانضمام إلى الرياضات المدرجة في دورة الألعاب الأولمبية 2024 في العاصمة الفرنسية باريس.

و«البريك دانس» هي واحدة من أربع ألعاب تم تضمينها لجدول ألعاب أولمبياد باريس 2024، بالإضافة إلى لوح التزحلق والتسلق وركوب الأمواج التي تم إضافتها بالفعل إلى برنامج أولمبياد طوكيو 2020، والتي تم تأجيلها إلى صيف 2021 بسبب الأزمة الصحية التي نتجت عن انتشار فيروس «كوفيد-19».

وظهرت رقصة «البريك دانس» إلى جانب «الهيب هوب» في جنوب برونكس في نيويورك في سبعينات القرن الماضي، وبات معترفا بها على أنها رياضة بشكل رسمي في أولمبياد الشباب العام 2018 في بوينوس آيرس، بشكل مواجهة «وجها لوجه».

وفاز الروسي سيرغي تشيرنيشيف، الذي تنافس تحت لقب «بامبلبي»، بأول ميدالية ذهبية للشباب، بينما فازت اليابانية رامو كاواي بلقب الشابات.

وقد خاب أمل بعض الاتحادات الرياضية التي لها صلة أولمبية في محاولتها لزيادة الأحداث الرياضية بما خصها، حيث قال رئيس اللجنة الأوليمبية الدولية الألماني توماس باخ، إنه لن يتم إدراج أي من الأحداث الـ41 المقترحة في أولمبياد باريس.

وأشار باخ إلى أن عدد الميداليات التي سيتم التنافس عليها في ألعاب باريس انخفض من 339 إلى 329 ميدالية.

وأضاف باخ أن عدد الرياضيين الذين سيشاركون في باريس حُدّد بـ10500 رياضي، بينهم المشاركون في الرياضات الأربع الجديدة، ما يمثل انخفاضا قدره 600 رياضي بالمقارنة مع ألعاب طوكيو، في حين أن المساواة بين الجنسين ستتحقق لأول مرة في تاريخ الألعاب الأولمبية في باريس.