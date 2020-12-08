ريال مدريد يتلقى ضربة موجعة قبل موقعة الحسم بدوري أبطال أوروبا

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 08 ديسمبر 2020, 07:10 مساء
لوكا يوفيتش. (إنترنت)

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني، اليوم الثلاثاء، تعرض مهاجمه الدولي الصربي لوكا يوفيتش للإصابة خلال التدريبات، حيث يستعد ريال مدريد يوم غد الأربعاء لمواجهة جلادباخ الألماني، في لقاء حاسم بالجولة السادسة والأخيرة بدوري أبطال أوروبا.

وأكد ريال مدريد، في بيان رسمي، أنه بعد الفحوصات التي خضع لها يوفيتش، تم التأكد من معاناته من التهاب في عضلات الساق اليمنى، موضحا أن فترة غياب يوفيتش عن الملاعب، تعتمد على فترة تعافيه من الإصابة.

ويغيب يوفيتش بذلك عن مواجهة ريال مدريد غدا ضد بوروسيا مونشنجلادباخ، في الجولة السادسة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

يذكر أن يوفيتش تعافى من الإصابة بفيروس «كورونا» خلال الأيام الماضية، حيث تعود آخر مباراة خاضها رفقة ريال مدريد إلى 8 نوفمبر الماضي ضد فالنسيا في الدوري الإسباني.

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