إماراتي من «العائلة الحاكمة» يشتري قرابة 50% من أسهم ناد إسرائيلي

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 07 ديسمبر 2020, 09:16 مساء
نادي بيتار القدس الذي يلعب في دوري الدرجة الأولى الإسرائيلي. (إنترنت)

أعلن نادي بيتار القدس الذي يلعب في دوري الدرجة الأولى الإسرائيلي لكرة القدم، اليوم الإثنين أن قرابة 50 بالمئة من أسهمه انتقلت للشيخ الإماراتي حمد بن خليفة آل نهيان، أحد أفراد الأسرة الحاكمة في أبو ظبي، وذلك في تطوّر لافت، ولا سيما أن هذا النادي معروف بقاعدته الجماهيرية المعادية للعرب.

وقال النادي في بيان، وفقًا لوكالة فرانس برس، إن الشيخ حمد بن خليفة آل نهيان وقع «اتفاقية شراكة» مع مالك النادي موشي هوغيغ، واصفا الصفقة بأنها «يوم تاريخي ومثير».

ويأتي هذا التطور الأول من نوعه على الصعيد الرياضي بعد تطبيع العلاقات بين الإمارات وإسرائيل منتصف أغسطس الماضي.

وبحسب البيان، فإن آل نهيان «اشترى قرابة 50 بالمئة من بيتار مقابل استثمار قدره 300 مليون شيكل (نحو 92 مليون دولار) في النادي على مدى عشرة أعوام»، مضيفا أن محمد، نجل الشيخ حمد بن خليفة، سيكون عضوا في مجلس الإدارة الجديد و«سيمثل (والده) في جميع الأمور المتعلقة بالنادي».

وقال هوغيغ في البيان «نحن نقود النادي معا، جميعا، إلى حقبة جديدة من التعايش والإنجازات والأخوة لنادينا ومجتمعنا والرياضة الإسرائيلية».

ويعتبر مشجعو بيتار القدس تاريخيا معادين للمسلمين والعرب، ولا سيما مجموعة المشجعين اليمينيين المتطرفة «لا فاميليا» المعروفة بأغانيها ضد النبي محمد.

وبيتار القدس هو الفريق الإسرائيلي الوحيد الذي لم يضم في صفوفه لاعبا عربيا، لكنه عمل على تغيير صورته في السنوات الأخيرة، ونال في 2017 جائزة بسبب جهوده لمكافحة العنصرية.

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