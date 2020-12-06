نجل الأسطورة مايكل شوماخر يتوج ببطولة العالم لسباقات فورمولا 2

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 06 ديسمبر 2020, 06:35 مساء
نجل الأسطورة مايكل شوماخر. (تويتر)

أحرز الألماني ميك شوماخر، نجل أسطورة الفورمولا واحد الأسبق مايكل شوماخر، لقب بطولة العالم للفئة الرديفة فورمولا 2، اليوم الأحد، على حلبة صخير البحرينية.

وحل شوماخر البالغ 21 عاما الذي يستهل مشواره في الفئة الأولى العام المقبل مع فريق هاس، في المركز الثامن عشر، متقدما بفارق 14 نقطة عن وصيفه البريطاني كالوم إيلوت الذي حل عاشرا في السباق.

وقال الألماني بعد الفوز: «أشعر بالارتباك قليلا في الوقت الحالي، سأحتاج لبضعة أيام (كي أستوعب ما حصل)...أنا فقط سعيد وممتن جدا».

وبعد تتويجه في الفورمولا 2، سيحاول ميك السير على خطى والده المريض وبطل العالم سبع مرات، بعد الإعلان الأربعاء الماضي عن تعاقده مع فريق هاس لعدة سنوات.

وبعد غياب تسع سنوات عن المشاركة الأخيرة للوالد الأسطوري الذي يكتنف الغموض وضعه الصحي بعد حادث تزلج خطير العام 2013، سيخوض ميك بداياته العام المقبل، بعدما لاحقته باكرا مقارنات مع مسار والده نجم فيراري السابق.

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