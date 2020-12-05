الأهلي المصري يكتب التاريخ ويحقق الثلاثية بعد تتويجه بلقب الكأس

فريق الأهلي المصري. (أرشيفية : إنترنت)

توج فريق الأهلي المصري، بلقب كأس مصر، للمرة 37 في تاريخه، بعد التغلب على طلائع الجيش بنتيجة (3-2) بركلات الترجيح، بعد التعادل بهدف لكل منهما، في المباراة التي أُقيمت بينهما مساء اليوم السبت، في النهائي على استاد برج العرب بالإسكندرية.

ونجح محمود عبدالمنعم (كهربا) في تسجيل هدف الأهلي فى الدقيقة 65 بعد نزوله بدقائق معدودة، قبل أن ينجح ناصر منسى في التعادل لطلائع الجيش فى الوقت القاتل.

ليحتكم الفريقيان إلى شوطين إضافيين، ولم تغير من النتيجة، ليتجه الحسم إلى ركلات الترجيح التي نجح الأهلي في حسمها لينجح في التتويج بالثلاثية التاريخية عقب الفوز بالدوري المصري، وبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وسجل للأهلي في ركلات الترجيح، علي معلول وعمرو السولية وبدر بانون، وأضاع أيمن أشرف ومحمد مجدي "أفشة"، فيما سجل لطلائع الجيش في ركلات الترجيح، إسلام محارب ومصطفى جمال، وأضاع ناصر منسي وخالد سطوحي وحسين السيد.