كلوب يجدد ثورته الغاضبة في الدوري الإنجليزي

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 05 ديسمبر 2020, 04:48 مساء
يورغن كلوب (فرانس برس)

وجّه الألماني يورغن كلوب مدرب نادي ليفربول انتقادات لمسؤولي رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم أمس الجمعة، متهمًا إياهم بتجاهل صحة اللاعبين بعد أن رفضوا السماح للأندية باعتماد قانون التبديلات الخمسة بدلا عن ثلاثة خلال اجتماعهم هذا الأسبوع.

وسُمح للمدربين بقيام خمسة تبديلات عند استئناف الدوري الإنجليزي الموسم الفائت بعد توقف قسري بسبب جائحة فيروس كورونا، حيث أبقت الدوريات الأوروبية الأربعة الكبرى الأخرى على هذا القرار هذا الموسم أيضًا، بحسب «فرانس برس».

إلا أن أندية الـ«برميرليغ» لم تصوّت على اعتماده مجددًا لموسم 2020-2021 حيث رأت الفرق المعارضة له أنه يخدم الأندية الكبرى، ورغم اعتراض كلوب الذي يعاني فريقه من غيابات كثيرة بسبب الإصابات، وبعض المدربين الآخرين، إلا أنه لم يتم التصويت على تغيير القرار خلال اجتماع للأندية هذا الأسبوع.

وقال الألماني على هامش المباراة ضد ولفرهامبتون الأحد في الدوري «لست متفاجئًا، قلت لكم ذلك خلال اجتماع المدربين في نوفمبر الماضي، لو تمكنا من التصويت يومها، ولكن لم يسمح لنا بذلك، لكان القرار مختلفًا وحظي بـ15 أو 16 صوتًا».

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