«كورونا» يتحكم في «فورمولا 1» عبر الدفع براسل بدلا عن هاميلتون

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 05 ديسمبر 2020, 04:17 مساء
سباق سيارات (فرانس برس)

أظهر البريطاني الشاب جورج راسل موهبته خلف مقود سيارة قادرة على المنافسة، وذلك بتصدره حصتي التجارب الحرة لجائزة صخير الكبرى، المرحلة السادسة عشرة قبل الأخيرة من بطولة العالم للفورمولا واحد.

وحل البريطاني البالغ من العمر 22 عاما بدلا عن مواطنه لويس هاميلتون خلف مقود سيارة مرسيدس، وذلك نتيجة غياب بطل العالم عن سباق نهاية عطلة الأسبوع الذي تستضيفه البحرين، بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد، بحسب ما ذكرته «فرانس برس».

وأثبت راسل أنه سائق واعد بإنهائه حصة التجارب الحرة الأولى لحلبة صخير التي استضافت أيضا سباق الأسبوع الماضي، في المركز الأول أمام ثنائي ريد بول الهولندي ماكس فيرشتابن والتايلاندي أليكس ألبون بفارق 0,176 و0,265 ثانية على التوالي، فيما جاء زميله الموقت الفنلندي فالتيري بوتاس رابعا بفارق 0,322 ثانية.

وكرر راسل تفوقه في الحصة الثانية وتقدم مجددا على فيرشتابن بالفارق نفسه تقريبا (0,128 ثانية)، فيما كان المركز الثالث هذه المرة من نصيب المكسيكي سيرخيو بيريس لاعب رايسينغ بوينت مرسيدس أمام الفرنسي إستيبان أوكون لاعب رينو وألبون.

وفي المقابل، اكتفى بوتاس بالمركز الحادي عشر بفارق 0,608 ثانية عن راسل، مما يجعله في موقف حرج إذا تكررت النتيجة في التجارب التأهيلية والسباق.

ويدرك بوتاس أن تخلفه أمام راسل سيكون محرجا، وهو تطرق إلى هذا الأمر هذا الأسبوع بالقول «بصراحة، لم أفكر بما قد يحصل في حال تغلب راسل علي، في حال لا بد لي من الإجابة، أعتقد أن تغلب راسل علي في هذه الجولة لن يكون جيدا بالنسبة لي بالتأكيد، خصوصاً وإن كان السباق اعتياديا، طبيعيا».

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