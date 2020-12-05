خطر كبير يواجه كانافارو في الصين

فابيو كانافارو (فرانس برس)

يبدو أن مسيرة فابيو كانافارو مع نادي غوانغجو إيفرغراند الصيني بطل الدوري ثماني مرات، أوشكت على نهايتها مع موسم مخيب للآمال تحت قيادة المدرب الإيطالي من دون أي لقب.

وأقصي الفريق الأكثر نجاحاً في التاريخ الحديث لكرة القدم الصينية، من دوري أبطال آسيا بطل 2013 و2015 في دور المجموعات الجمعة الماضي، مما ضاعف الضغط عليه، بحسب ما ذكرته «فرانس برس».

من جانبه قال النادي إنه يغير هيكليته بحيث يكون للمدير العام المسؤولية الرئيسية بدلاً عن المدرب الرئيسي، وفي إعلان لاحق نشر أيضاً على الموقع الإلكتروني للنادي، قال الأخير إن لاعب الوسط الدولي المخضرم جنغ جي هو من سيكون المدير العام.

ولم يكن هناك أي ذكر لكانافارو (47 عاماً) الذي قاد إيفرغراند إلى لقب الدوري المحلي العام الماضي، لكن يبدو أن منصبه كمدرب رئيسي فقد سلطته حالياً.

وتكهنت وسائل إعلام صينية بأن العقبة التي تحول دون إقالة كانافارو بشكل مباشر هي التعويض المالي، وما زال أمام قائد المنتخب الإيطالي الفائز بكأس العالم 2006 سنتان لانتهاء العقد البالغ قيمته 12 مليون يورو سنوياً.

غير أن وكالة أنباء الصين الجديدة «شينغوا» نقلت السبت عن مصدر مقرب من النادي قوله إن «كانافارو سيغادر، إنها مسألة وقت فقط بالنسبة له وللنادي».

وأضاف المصدر أن «جنغ سيتولى مسؤولية تدريب الفريق، وحتى صفقات الانتقال».

وتسلم كانافارو منصبه في نوفمبر 2017، ورغم قيادته الفريق إلى اللقب الثامن في الدوري العام الماضي، فإن بعض المشجعين لم يقتنعوا بالإيطالي كمدرب.