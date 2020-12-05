خطر كبير يواجه كانافارو في الصين

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 05 ديسمبر 2020, 04:07 مساء
فابيو كانافارو (فرانس برس)

يبدو أن مسيرة فابيو كانافارو مع نادي غوانغجو إيفرغراند الصيني بطل الدوري ثماني مرات، أوشكت على نهايتها مع موسم مخيب للآمال تحت قيادة المدرب الإيطالي من دون أي لقب.

وأقصي الفريق الأكثر نجاحاً في التاريخ الحديث لكرة القدم الصينية، من دوري أبطال آسيا بطل 2013 و2015 في دور المجموعات الجمعة الماضي، مما ضاعف الضغط عليه، بحسب ما ذكرته «فرانس برس».

من جانبه قال النادي إنه يغير هيكليته بحيث يكون للمدير العام المسؤولية الرئيسية بدلاً عن المدرب الرئيسي، وفي إعلان لاحق نشر أيضاً على الموقع الإلكتروني للنادي، قال الأخير إن لاعب الوسط الدولي المخضرم جنغ جي هو من سيكون المدير العام.

ولم يكن هناك أي ذكر لكانافارو (47 عاماً) الذي قاد إيفرغراند إلى لقب الدوري المحلي العام الماضي، لكن يبدو أن منصبه كمدرب رئيسي فقد سلطته حالياً.

وتكهنت وسائل إعلام صينية بأن العقبة التي تحول دون إقالة كانافارو بشكل مباشر هي التعويض المالي، وما زال أمام قائد المنتخب الإيطالي الفائز بكأس العالم 2006 سنتان لانتهاء العقد البالغ قيمته 12 مليون يورو سنوياً.

غير أن وكالة أنباء الصين الجديدة «شينغوا» نقلت السبت عن مصدر مقرب من النادي قوله إن «كانافارو سيغادر، إنها مسألة وقت فقط بالنسبة له وللنادي».

وأضاف المصدر أن «جنغ سيتولى مسؤولية تدريب الفريق، وحتى صفقات الانتقال».

وتسلم كانافارو منصبه في نوفمبر 2017، ورغم قيادته الفريق إلى اللقب الثامن في الدوري العام الماضي، فإن بعض المشجعين لم يقتنعوا بالإيطالي كمدرب.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

وزير مالية «الوفاق»: المصرف الخارجي خسر 1.5 مليار دولار.. وتدخلنا لمنع إفلاسه
ليبيا
بومطاري: «المركزي» مسؤول عن تسرب الأموال الليبية للخارج
ليبيا
أردوغان يأمل في أن «تتخلص» فرنسا من ماكرون «في أسرع وقت ممكن»
دولى
مؤسسة النفط: استثناء ليبيا من تخفيضات «أوبك+»
ليبيا
الأهلي بنغازي على أعتاب المواجهة الخامسة أمام الترجي التونسي
رياضة محلية
منتخب الشباب يضرب موعدا مع مصر في بداية تصفيات أمم أفريقيا 2021
رياضة محلية
جريدة «الوسط»: «خطبة وداع» استباقية صادمة لستيفاني وليامز
ليبيا
حصيلة يومية قياسية.. أميركا تسجل 210 آلاف إصابة بـ«كورونا» و2907 حالات وفاة
دولى
أكثر من 1.5 مليون وفاة بـ«كورونا» في العالم
دولى
عائلة الدكتور المخطوف بن دلة: لا أحد اتصل بنا ولا نعلم مكان وجوده ولا مطالب ...
ليبيا
رئيس الوزراء الفرنسي: اللقاحات ضد «كوفيد-19» ستكون مجانية للجميع
دولى
العدد 263 من «جريدة الوسط»: حديث «القواعد الأجنبية» في ليبيا.. واحتدام السباق ...
ليبيا
 المزيد من رياضة عالمية

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

تطوير أجسام مضادة تمنع عودة الإصابة بـ«كورونا» خلال 6 أشهر