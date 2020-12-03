بوروسيا دورتموند إلى ثمن نهائي أبطال أوروبا

من مباراة بوروسيا دورتموند الالماني ولاتسيو الإيطالي. (الإنترنت)

بلغ بوروسيا دورتموند الالماني الدور ثمن النهائي من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بتعادله 1-1 مع ضيفه لاتسيو الإيطالي بغياب مهاجمه النروجي أرلينغ هالاند بسبب الاصابة، ضمن منافسات الجولة الخامسة من المجموعة السادسة الأربعاء.

وسجل البرتغالي رافايل غيريرو (44) هدف أصحاب الارض فيما أحرز الدولي الايطالي تشيرو ايموبيلي هدف التعادل ضد فريقه السابق (67 من ركلة جزاء)، وفق وكالة «فرانس برس».

ورفع الفريق الالماني رصيده الى 10 نقاط في صدارة المجموعة امام لاتسيو الثاني (9) وكلوب بروج البلجيكي الثالث (7) الذي أسقط ضيفه زنيت سان بطرسبورغ الروسي بثلاثية نظيفة الذي بقي بنقطة يتيمة.