غروجان غادر المستشفى بعد حادثه المروع في سباق السيارات

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 02 ديسمبر 2020, 03:11 مساء
غروجان بعد الحادث (فرانس برس)

غادر سائق فريق «هاس»، الفرنسي رومان غروجان الذي نجا من الموت بأعجوبة إثر حادثة الاصطدام الاستعراضية خلال سباق جائزة البحرين الكبرى الأحد، المستشفى العسكري في المنامة، حيث كان يتعافى من حروق، كما أعلنت الحظيرة الأميركية اليوم الأربعاء.

وكان غروجان (34 عامًا) طمأن انصاره على صحته بالقول على حسابه على «إنستغرام»: «صحتي في تحسن مستمر، أنا سعيد لأنني على قيد الحياة ولكوني أستطيع التحدث إليكم»، بحسب ما ذكرته «فرانس برس».

وتعرض غروجان لحادث مريع عندما اصطدمت سيارته في الجدار الحديدي المحاذي للمسار بسرعة 220 كلم/ ساعة، واشتعلت بها النيران بعدما انشطرت إلى نصفين، لكنه خرج سالمًا من السيارة من دون مساعدة أحد في مدى 28 ثانية بعد الاصطدام هربًا من النيران المستعرة، قبل أن يقوم بمساعدته أحد أفراد الجهاز الطبي، ثم ينقل بواسطة سيارة الإسعاف لتلقي العلاج ومنه بطائرة هليكوبتر إلى المستشفى العسكري في البحرين.

وسيحل البرازيلي بييترو فيتيبالدي بدلًا عن غروجان في السباق الثاني لجائزة صخير الكبرى في نهاية الأسبوع الحالي، علمًا بأن السائق الفرنسي أعرب عن أمله في قدرته على خوض سباق ابو ظبي في 13 ديسمبر الحالي الجولة الأخيرة من بطولة العالم، في سباق قد يكون الأخير له لأنه لم يتعاقد مع أي فريق في الموسم المقبل حتى الآن.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

صنع الله يبحث مع رئيس «شلمبرجير» تعزيز التعاون في إعادة الإنتاج بآبار النفط ...
ليبيا
لجنة استشارية أميركية: لقاح «كورونا» يجب أن يُعطى أولاً للعاملين الصحّيين ودور ...
دولى
سباق عالمي للتبكير بحملات تلقيح مضادة لـ«كورونا».. وتوقعات باستمرار الآثار ...
دولى
شكشك يكشف نتائج الاجتماع الطارئ لبحث تداعيات تجميد الإيرادات النفطية
ليبيا
بايدن يختار في فريقه شخصية أثارت الجدل بمراسلة «تجبر ليبيا دفع تكلفة قصفها»
ليبيا
عملة «بيتكوين» ترتفع إلى مستوى قياسي جديد
اقتصاد
الحبري يكشف اتهام عاملين بمصارف في قضايا اختلاس
ليبيا
تقرير أممي: ليبيا ضمن 7 دول شهدت نشر واستخدام ذخائر عنقودية بين 2010 و2020
ليبيا
القبض على ليبيين اثنين بتهمة خطف امرأة في مالطا
ليبيا
صنع الله يشن هجوما حادا على محافظ «المركزي» ويتهمه بصرف عائدات النفط ...
ليبيا
مهلة تقديم مقترحات آليات ترشيح السلطة التنفيذية تنتهي اليوم.. وخطوتان لتجاوز ...
ليبيا
اختفاء مسلّة معدنية غامضة في الصحراء الأميركية
منوعات
 المزيد من رياضة عالمية

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

دور إيجابي لألعاب الفيديو على الصحة الذهنية