دوري أبطال أوروبا: ليفربول وبورتو إلى ثمن النهائي

فرحة أحد أهداف فريق ليفربول الإنجليزي. (أرشيفية: الإنترنت)

بلغ ليفربول الانكليزي، حامل اللقب ست مرات اخرها العام الماضي، الدور ثمن النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا في كرة القدم بعدما جدد فوزه على ضيفه أياكس امستردام الهولندي 1-صفر الثلاثاء على ملعب «أنفيلد» في ليفربول في الجولة الخامسة قبل الاخيرة من منافسات المجموعة الرابعة. ويدين ليفربول بفوزه الى مهاجمه الواعد كورتيس جونز (19 عاما) الذي سجل الهدف الوحيد في الدقيقة 58.



وبات ليفربول الذي فاز على اياكس بالنتيجة ذاتها في الجولة الثانية في امستردام، سابع فريق يبلغ ثمن النهائي بعد بايرن ميونيخ الالماني (المجموعة الاولى) ومانشستر سيتي الانكليزي (الثالثة) وتشلسي الانكليزي واشبيلية الاسباني (الخامسة) وبرشلونة الاسباني ويوفنتوس الايطالي (السابعة).



كما بلغ بورتو البرتغالي الدور ثمن النهائي منالبطولة نفسها بتعادله مع ضيفه مانشستر سيتي الانكليزي صفر-صفر الثلاثاء في الجولة الخامسة من منافسات المجموعة الثالثة من الدور الاول.



وكان سيتي ضامنا تأهله منذ الجولة الماضية، في حين كان بورتو بحاجة الى التعادل ليرافقه وهو ما حققه بعدما رفع رصيده الى 10 نقاط بفارق ثلاث نقاط خلف الفريق الانكليزي الذي ضمن الصدارة. وفي المجموعة ذاتها، تغلب مرسيليا الفرنسي على اولمبياكوس اليوناني 2-1.

