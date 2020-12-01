الألماني باخ في طريق الولاية الثانية لرئاسة «الأولمبية الدولية»

الألماني توماس باخ (أرشيفية : الإنترنت)

بات طريق الألماني توماس باخ سالكا نحو ولاية ثانية على رأس اللجنة الأولمبية الدولية، بعد ترشحه بمفرده بحسب ما أعلنت اللجنة اليوم الثلاثاء عقب إغلاق باب الترشح.

ومن المتوقع أن تصادق الجمعية العمومية المقررة في أثينا بين 10 و12 مارس المقبل على ولاية مدتها أربع سنوات للمحامي والبطل الأولمبي السابق البالغ 66 عامًا، الذي تبوأ منصبه في العام 2013، بحسب ما ذكرت «فرانس برس».

وعاني باخ مع «كورونا» في أولمبياد طوكيو 2020 الذي تأجل لمدة عام، داعيًا إلى إنجاح هذا الحدث الرياضي على الرغم من تأجيله لمدة عام بسبب الجائحة.

وقال باخ وقتها في مؤتمر صحفي افتراضي مع المسؤولين اليابانيين في اللجنة المنظمة، المجتمعين في طوكيو، «الرياضة تعود ببطء، ولكن بثبات في العالم، تم تنظيم عدد من الأحداث الرياضية الكبرى بنجاح مؤخرًا، بما في ذلك مباريات في مختلف الدوريات اليابانية».

ومن المقرر افتتاح «الألعاب الأولمبية» في 23 يوليو 2021، وشدد المنظمون مرارًا وتكرارًا على أن «الألعاب الأولمبية» ستقام بشكل أو بآخر، وستكون آمنة للمشجعين والرياضيين على حد سواء.