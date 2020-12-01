كورونا يفرمل هاميلتون عن ملاحقة الأسطورة شوماخر

البريطاني لويس هاميلتون (فرانس برس)

أصيب بطل العالم لسباقات الفورمولا واحد البريطاني لويس هاميلتون بفيروس «كورونا» المستجد، وسيغيب عن جائزة صخير الكبرى، المرحلة السادسة عشرة قبل الأخيرة المقررة الأحد المقبل في البحرين، وذلك بحسب ما أعلن اليوم الثلاثاء الاتحاد الدولي للسيارات «فيا» وفريقه مرسيدس.

وقال الاتحاد الدولي في بيان الثلاثاء «وفقا لبروتوكولات كوفيد 19 وإرشادات هيئة الصحة العامة في البحرين، وضع نفسه الآن في العزل وتم اعلام من كان على اتصال به، الإجراءات التي وضعها الاتحاد الدولي للسيارات والفورمولا واحد، ستضمن عدم وجود تأثير أوسع على حدث نهاية هذا الأسبوع الذي يشكل المرحلة السادسة عشرة قبل الأخيرة من هذا الموسم الذي توج هاميلتون ومرسيدس بلقبيه عند السائقين والصانعين»، بحسب ما ذكرته «فرانس برس».

يأتي الاعلان عن اصابة هاميلتون بالفيروس بعد احرازه الأحد في البحرين أيضا فوزه الخامس تواليا والحادي عشر هذا الموسم، مؤكدا أنه يستحق تماما احراز اللقب العالمي للمرة السابعة في مسيرته ومعادلة انجاز الأسطورة الألمانية ميكايل شوماخر.

وتزامنا مع البيان الصادر عن الاتحاد الدولي للسيارات، قال فريق مرسيدس «خضع لويس لثلاثة اختبارات الأسبوع الماضي وجاءت النتيجة سلبية في كل مرة، آخرها كان بعد ظهر الأحد في حلبة البحرين الدولية كجزء من برنامج الاختبارات الموضوعة لسباقات نهاية عطلة الأسبوع، ومع ذلك، فقد استيقظ صباح الإثنين مع عوارض خفيفة وتم إبلاغه في نفس الوقت أن أحد الذين كان على احتكاك بهم قبل وصوله الى البحرين قد ثبتت إصابته لاحقا».

أضاف البيان «لذلك، أجرى لويس اختبارا إضافيا وجاءت النتيجة إيجابية، تم تأكيد ذلك عن طريق إعادة الاختبار، يقوم لويس الآن بعزل نفسه وفقا لبروتوكولات كوفيد 19 وإرشادات هيئة الصحة العامة في البحرين».

وفي وقت سابق من هذا الموسم الذي تأخر انطلاقه منذ مارس بسبب تفشي «كوفيد-19» ما أدى الى تعديل روزنامته بالغاء سباقات واضطرار حلبات الى استضافة سباقين مثل صخير وريد بول رينغ النمسوية وسيلفرستون البريطانية أو حتى اقامة ثلاثة سباقات في بلد واحد مثل إيطاليا، كشف مدير مرسيدس النمسوي توتو وولف أن هاميلتون وزميله الفنلندي فالتيري بوتاس اضطرا الى العيش مثل النساك لتجنب الإصابة بالفيروس.