ليفربول يستقبل أياكس الهولندي وسط مخاوف غير مسبوقة

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 01 ديسمبر 2020, 11:03 صباحا
مباراة ليفربول وأياكس الهولندي (أرشيفية : الإنترنت)

يستضيف «ليفربول» الإنجليزي بقيادة النجم المصري محمد صلاح، نظيره «أياكس أمستردام» الهولندي، اليوم الثلاثاء، على ملعب «آنفيلد»، لخوض مباراة الجولة الخامسة من مباريات المجموعة الرابعة، بدور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، ويرغب صلاح ورفاقه في قيادة «ليفربول» لتقديم مباراة جيدة، وتحقيق الفوز.

يأتي هذا بهدف تعويض الهزيمة الأخيرة من «أتالانتا» الإيطالي (0-2)، في الجولة الماضية من البطولة، كما يأمل مدرب «ليفربول»، الألماني يورغن كلوب، في الفوز بمباراة الليلة، التي تعد غير سهلة بالنسبة لـ«الريدز»، بعد فوزهم في مباراة الذهاب بصعوبة (1-0)، لإضافة 3 نقاط ثمينة إلى رصيد «الريدز».

سعي «ليفربول» لتعزيز صدارته للمجموعة الرابعة، بعد أن بات مهدد بفقدان الصدارة في حالة فوز الضيف الهولندي، الذي يحتل المركز الثاني في المجموعة برصيد 7 نقاط، بفارق نقطتين عن المتصدر «ليفربول»، وبنفس الرصيد مع «أتالانتا» صاحب المركز الثالث.

يأمل «أياكس» في تقديم أفضل أداء بمباراة الليلة، وتجنب الهزيمة لخطف الصدارة من «الريدز»، أو على الأقل تجنب الهبوط للمركز الثالث، في حالة فوز «أتالانتا» على «ميتلاند» الدنماركي بمباراة غد الأربعاء، الذي يعتبر متوقعًا بالنسبة للفريق الإيطالي الذي استطاع هزيمة متصدر المجموعة في الجولة الماضية، خصوصًا أنه سيواجه متذيل المجموعة برصيد خالٍ من النقاط بعد هزيمته في جميع المباريات السابقة من البطولة.

يحتل «ليفربول» صدارة المجموعة الرابعة برصيد 9 نقاط من 3 انتصارات، وهزيمة واحدة، بينما يحتل «أياكس أمستردام» المركز الثاني في المجموعة برصيد 7 نقاط من انتصارين، وتعادل، وهزيمة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

ليستر سيتي يرفض اللحاق بتوتنهام وليفربول في قمة الدوري الإنجليزي
رياضة عالمية
وسط ترقب لاجتماع «أوبك +».. ليبيا والإمارات ترفعان إمدادات نوفمبر بـ750 ألف ...
ليبيا
لوف باقٍ مدربا للمنتخب الألماني رسمياً
رياضة عالمية
«كاف» يسند مباراة في مصر لطاقم تحكيم ليبي
رياضة محلية
العالم النووي الإيراني المغتال محسن فخري زاده.. معلومات شحيحة ودور مهم
دولى
شركة «موديرنا» ستقدم الإثنين طلبات ترخيص للقاحها ضد «كورونا» في الولايات المتحدة...
دولى
فاوتشي يحذر الأميركيين من «طفرة كبيرة» في عدد المصابين بـ«كورونا»
دولى
البعثة الأوروبية تحتفي بـ3 شابات ليبيات اخترعن تطبيقا يساعد الأطفال على التعلم ...
ليبيا
صورة لذبح طفل تصنع أزمة بين أستراليا والصين
دولى
طقس سيدني يشهد «ليلة تاريخية»
علوم وتكنولوجيا
كيف استعد مطار فرانكفورت لتحدي نقل ملايين من لقاحات «كوفيد-19» حول العالم؟
دولى
مهلة تقديم مقترحات آليات ترشيح السلطة التنفيذية تنتهي اليوم.. وخطوتان لتجاوز ...
ليبيا
 المزيد من رياضة عالمية

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

كيف تتغلب على انخفاض معدلات الطاقة شتاء؟