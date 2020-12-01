ليفربول يستقبل أياكس الهولندي وسط مخاوف غير مسبوقة

مباراة ليفربول وأياكس الهولندي (أرشيفية : الإنترنت)

يستضيف «ليفربول» الإنجليزي بقيادة النجم المصري محمد صلاح، نظيره «أياكس أمستردام» الهولندي، اليوم الثلاثاء، على ملعب «آنفيلد»، لخوض مباراة الجولة الخامسة من مباريات المجموعة الرابعة، بدور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، ويرغب صلاح ورفاقه في قيادة «ليفربول» لتقديم مباراة جيدة، وتحقيق الفوز.

يأتي هذا بهدف تعويض الهزيمة الأخيرة من «أتالانتا» الإيطالي (0-2)، في الجولة الماضية من البطولة، كما يأمل مدرب «ليفربول»، الألماني يورغن كلوب، في الفوز بمباراة الليلة، التي تعد غير سهلة بالنسبة لـ«الريدز»، بعد فوزهم في مباراة الذهاب بصعوبة (1-0)، لإضافة 3 نقاط ثمينة إلى رصيد «الريدز».

سعي «ليفربول» لتعزيز صدارته للمجموعة الرابعة، بعد أن بات مهدد بفقدان الصدارة في حالة فوز الضيف الهولندي، الذي يحتل المركز الثاني في المجموعة برصيد 7 نقاط، بفارق نقطتين عن المتصدر «ليفربول»، وبنفس الرصيد مع «أتالانتا» صاحب المركز الثالث.

يأمل «أياكس» في تقديم أفضل أداء بمباراة الليلة، وتجنب الهزيمة لخطف الصدارة من «الريدز»، أو على الأقل تجنب الهبوط للمركز الثالث، في حالة فوز «أتالانتا» على «ميتلاند» الدنماركي بمباراة غد الأربعاء، الذي يعتبر متوقعًا بالنسبة للفريق الإيطالي الذي استطاع هزيمة متصدر المجموعة في الجولة الماضية، خصوصًا أنه سيواجه متذيل المجموعة برصيد خالٍ من النقاط بعد هزيمته في جميع المباريات السابقة من البطولة.

يحتل «ليفربول» صدارة المجموعة الرابعة برصيد 9 نقاط من 3 انتصارات، وهزيمة واحدة، بينما يحتل «أياكس أمستردام» المركز الثاني في المجموعة برصيد 7 نقاط من انتصارين، وتعادل، وهزيمة.