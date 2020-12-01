ليستر سيتي يرفض اللحاق بتوتنهام وليفربول في قمة الدوري الإنجليزي

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 01 ديسمبر 2020, 12:56 صباحا
مباراة بورنموث وليستر سيتي في الدوري الإنجليزي (تويتر)

فرط «ليستر سيتي» بفرصة اللحاق بـ«توتنهام» و«ليفربول» في صدارة الدوري الإنجليزي لكرة القدم «البريميرليغ»، وذلك بتلقيه هزيمته الأولى على أرضه ضد «فولهام» في جميع المسابقات منذ 2004، بسقوطه (1-2)، أمس الإثنين، في المرحلة العاشرة من الدوري الممتاز.

كانت الفرصة قائمة أمام بطل 2016 كي ينضم إلى «توتنهام» و«ليفربول» في الصدارة بعد تعثر الأخيرين بتعادلهما مع «تشلسي» (صفر-صفر) و«برايتون» (1-1) الأحد والسبت تواليًا، لكن فريق المدرب الأيرلندي الشمالي برندن رودغزر مُني بهزيمة ثانية تواليًا، بعد التي تعرض لها في المرحلة الماضية أمام «ليفربول» (صفر-3)، والرابعة هذا الموسم ليبقى رابعًا بفارق ثلاث نقاط عن الصدارة، ونقطة خلف «تشلسي» الثالث، بحسب ما ذكرته «فرانس برس».

وفي المقابل، حقق «فولهام» فوزه الثاني فقط هذا الموسم، فرفع رصيده إلى 7 نقاط وترك منطقة الهبوط بصعوده إلى المركز السابع عشر، وهي الهزيمة الأولى لـ«ليستر» على أرضه ضد «فولهام» في جميع المسابقات منذ 2004 حين خسر (صفر-2) في الدوري الممتاز في آخر لقاء بين الفريقين على صعيد «البريميرليغ» حتى 2018 تعادلا منذ حينها (1-1) وفاز «ليستر» (3-1).

وكان «ليستر الطرف الأفضل في البداية، وهدد مرمى ضيفه في أكثر من مناسبة أبرزها في الدقيقة 19 حين أصاب القائم عبر البلجيكي يوري تييلمانز إثر ركلة حرة، ثم العارضة بعد متابعة من الفرنسي ويسلي فوفانا، لكن الهدف جاء من الجهة الأخرى خلافًا لمجريات اللعب عبر أديمولا لوكمان بعد هجمة مرتدة سريعة وتمريرة من الكاميروني أندريه فرانك زامبو أنغيسا.

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