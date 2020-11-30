لوف باقٍ مدربا للمنتخب الألماني رسمياً

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 30 نوفمبر 2020, 07:27 مساء
يواخيم لوف (أرشيفية : الإنترنت)

أعلن الاتحاد الألماني لكرة القدم، اليوم الإثنين، أن يواخيم لوف (60 عاماَ) الذي كان مهددًا بالإقالة بسبب النتائج السيئة، سيبقى مدربًا لمنتخب الـ«مانشافت» وسيقوده في كأس أوروبا 2020 المؤجلة إلى 2021 جراء تفشي وباء «كورونا المستجد».

وأكد الاتحاد في بيان أن «رئاسة الاتحاد الألماني قررت بالإجماع خلال اجتماع عبر الفيديو اليوم الإثنين، الإبقاء على المدرب يواخيم لوف، وذلك في ختام اجتماع قمة بين كبار المسؤولين والمدرب المتواجد في منصبه منذ العام 2006»، بحسب ما ذكرته «فرانس برس».

وخرج المدير الفني لنادي «ليفربول» الإنجليزي، الألماني يورغن كلوب، بتصريحات الأسبوع الماضي، لكن هذه المرة عن منتخب بلاده، مشيرًا إلى أن بإمكانه تصور أن يصبح المدير الفني لمنتخب بلاده يومًا ما، لكن ليس في المستقبل القريب، حيث جاء ذلك في رده على سؤال عن هذا الموضوع.

وقال كلوب قبل لقاء فريقه مع «ليستر سيتي»: «ربما في المستقبل، أما الآن؟ فلا، ليس لدي وقت، ولدي عمل، وهو بالمناسبة عمل مكثف للغاية».

يشار إلى أن المدير الفني للمنتخب الألماني يواخيم لوف، تعرض لانتقادات بعد الهزيمة التاريخية للمنتخب الألماني بستة أهداف نظيفة أمام نظيره الإسباني في دوري الأمم الأوروبية، وتناولت النقاشات التي دارت في الفترة الأخيرة إمكانية أن يكون كلوب من بين المرشحين لخلافة لوف.

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