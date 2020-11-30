«ولفرهامبتون» يعلن إصابة خيمينيس بكسر في الجمجمة

إصابة خيمينيس مع ولفرهامبتون (فرانس برس)

أعلن نادي «ولفرهامبتون»، اليوم الإثنين، أن مهاجمه المكسيكي راؤول خيمينيس تعرَّض لكسر في الجمجمة بعد الاصطدام القوي مع المدافع البرازيلي لـ«آرسنال» دافيد لويز، خلال المباراة التي جمعت الفريقين في الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم، أمس الأحد.

وتلقى الدولي المكسيكي العلاج قرابة عشر دقائق على أرض الملعب، حيث بدا نزيف الدم واضحًا واحتاج للأكسجين قبل أن يخرج في الدقيقة 15 وينقل إلى المستشفى، بحسب ما ذكرته «فرانس برس».

وجاء في بيان صادر عن النادي المعروف بـ«الذئاب» أن خيمينيس عانى كسرًا في الجمجمة، مضيفًا أنه مرتاح بعد العملية التي خضع لها مساء أمس في مستشفى في لندن.

وتابع البيان: «لقد رأى شريكته دانييلا وهو الآن يستريح، سيبقى تحت المراقبة لبضعة أيام قبل أن يبدأ عملية تعافيه».

وتابع لويز من جهته المباراة التي حقق خلالها «ولفرهامبتون» فوزه الأول في عقر دار «آرسنال» منذ العام 1979، مضمد الرأس قبل أن يخرج عند استراحة الشوطين.

ودافع المدرب الإسباني ميكيل أرتيتا عن قرار إبقاء لويز على أرض الملعب بالقول إنه لم يظهر أي عوارض لحدوث ارتجاج دماغي، حيث استبدله بعد قلق البرازيلي حيال جرحه.

وعلت في الآونة الأخيرة الأصوات المطالبة بالسماح بالتبديلات عند حدوث ارتجاج دماغي بعد ارتفاع المخاوف من إصابات الدماغ الناجمة عن ضرب الكرة بالرأس أثناء ممارسة كرة القدم، التي عانى منها عديد اللاعبين المعتزلين، إضافة إلى معاناتهم من الخرف، كان آخرهم أسطورة «مانشستر يونايتد» بوبي تشارلتون.