«ولفرهامبتون» يعلن إصابة خيمينيس بكسر في الجمجمة

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 30 نوفمبر 2020, 07:25 مساء
إصابة خيمينيس مع ولفرهامبتون (فرانس برس)

أعلن نادي «ولفرهامبتون»، اليوم الإثنين، أن مهاجمه المكسيكي راؤول خيمينيس تعرَّض لكسر في الجمجمة بعد الاصطدام القوي مع المدافع البرازيلي لـ«آرسنال» دافيد لويز، خلال المباراة التي جمعت الفريقين في الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم، أمس الأحد.

وتلقى الدولي المكسيكي العلاج قرابة عشر دقائق على أرض الملعب، حيث بدا نزيف الدم واضحًا واحتاج للأكسجين قبل أن يخرج في الدقيقة 15 وينقل إلى المستشفى، بحسب ما ذكرته «فرانس برس».

وجاء في بيان صادر عن النادي المعروف بـ«الذئاب» أن خيمينيس عانى كسرًا في الجمجمة، مضيفًا أنه مرتاح بعد العملية التي خضع لها مساء أمس في مستشفى في لندن.

وتابع البيان: «لقد رأى شريكته دانييلا وهو الآن يستريح، سيبقى تحت المراقبة لبضعة أيام قبل أن يبدأ عملية تعافيه».

وتابع لويز من جهته المباراة التي حقق خلالها «ولفرهامبتون» فوزه الأول في عقر دار «آرسنال» منذ العام 1979، مضمد الرأس قبل أن يخرج عند استراحة الشوطين.

ودافع المدرب الإسباني ميكيل أرتيتا عن قرار إبقاء لويز على أرض الملعب بالقول إنه لم يظهر أي عوارض لحدوث ارتجاج دماغي، حيث استبدله بعد قلق البرازيلي حيال جرحه.

وعلت في الآونة الأخيرة الأصوات المطالبة بالسماح بالتبديلات عند حدوث ارتجاج دماغي بعد ارتفاع المخاوف من إصابات الدماغ الناجمة عن ضرب الكرة بالرأس أثناء ممارسة كرة القدم، التي عانى منها عديد اللاعبين المعتزلين، إضافة إلى معاناتهم من الخرف، كان آخرهم أسطورة «مانشستر يونايتد» بوبي تشارلتون.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

العالم النووي الإيراني المغتال محسن فخري زاده.. معلومات شحيحة ودور مهم
دولى
فاوتشي يحذر الأميركيين من «طفرة كبيرة» في عدد المصابين بـ«كورونا»
دولى
البعثة الأوروبية تحتفي بـ3 شابات ليبيات اخترعن تطبيقا يساعد الأطفال على التعلم ...
ليبيا
صورة لذبح طفل تصنع أزمة بين أستراليا والصين
دولى
طقس سيدني يشهد «ليلة تاريخية»
علوم وتكنولوجيا
داودن يطالب «نتفليكس» بتأكيد الطابع الخيالي لمسلسل عن العائلة الملكية
ثقافة وفن
إدارة ترامب تخوض اليوم آخر معاركها في المحكمة الأميركية العليا
دولى
كيف ستنتقم إيران لمقتل كبير علمائها في المجال النووي؟ مستشار للمرشد يجيب
دولى
النصر يصعب المهمة على نفسه في دوري الأبطال
رياضة محلية
كيف استعد مطار فرانكفورت لتحدي نقل ملايين من لقاحات «كوفيد-19» حول العالم؟
دولى
مهلة تقديم مقترحات آليات ترشيح السلطة التنفيذية تنتهي اليوم.. وخطوتان لتجاوز ...
ليبيا
اتهام طبيب مارادونا بالقتل غير المتعمد بعد 4 أيام من وفاة أسطورة كرة القدم ...
رياضة عالمية
 المزيد من رياضة عالمية

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

تمارين المقاومة لجسم مثالي