زيدان يصحح ما فعله في «ريال مدريد»

زين الدين زيدان (فرانس برس)

نجح الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لـ«ريال مدريد» الإسباني في تصحيح البداية السيئة في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم هذا الموسم، حيث سيكون فريقه «ريال مدريد» الإسباني قادرًا على بلوغ الدور ثمن النهائي عندما يلتقي مضيفه «شاختار دانيتسك» الأوكراني الثلاثاء، بعدما عرف المدرب الذي قاد النادي الملكي إلى ثلاثة ألقاب متتالية بين العامين 2016 و2018 في إنجاز تاريخي، انطلاقته الأصعب في المسابقة القارية الأهم هذا الموسم.

سقط بطل إسبانيا بطريقة مفاجئة على أرضه أمام الفريق الرديف لشاختار (2-3) في الجولة الافتتاحية بعد غياب معظم لاعبي الفريق الأوكراني بسبب إصابتهم بفيروس «كورونا المستجد»، قبل أن يتعادل في ألمانيا (2-2) مع «بروسيا مونشنغلادباخ» نهاية أكتوبر الماضي، لكن منذ حينها، باتت الأمور أكثر إيجابية لفريق العاصمة، إذ أن فوزين متتالين على «إنتر» الإيطالي، وصيف المسابقة القارية الرديفة الدوري الأوروبي «يوروبا ليغ» بنتيجة (3-2) و(2-صفر)، وضع الـ«ريال» في المركز الثاني في المجموعة الثانية خلف المتصدر «موشنغلادباخ» الألماني، في المجموعة الثانية، بحسب ما ذكرته «فرانس برس».

وقال الدولي الفرنسي السابق عقب الفوز في «ميلان» الأسبوع الماضي: «لا أعرف ما إذا كانت هذه أكثر مباراة كمالية في الموسم أم لا، ولكننا قدمنا أداءً رائعًا، قالوا إننا لا نحقق الانتصارات في دوري الأبطال من دون سيرخيو راموس، وفزنا في هذه الأمسية، نتحسّن تدريجيًّا، وأعتقد أننا نسلك الطريق الصحيح. يجب أن نستمر في ذلك».

وسيبلغ الـ«ريال» الدور الثاني للمرة الـ24 على التوالي وتحديدًا منذ العام 1997 في حال فوزه في أوكرانيا، ليتقدم خطوة نحو لقب رابع محتمل لزيدان في بطولته المفضلة، إلا أن المشاكل لا تزال تلاحق زيدان، فبالإضافة الى إصابة كل من راموس ومواطنه كريم بنزيمة اللذين غابا عن مباراة الإياب ضد «إنتر»، خسر أيضًا جهود البلجيكي أدين هازارد الذي أُصيب في الخسارة (1-2) أمام «ألافيس» في الدوري السبت وسيغيب عن لقاء «شاختار».

لم تكن المرة الأولى التي يواجه فيها الفائز بكأس العالم العام 1998 موقفًا مشابهًا، إذ غالبًا ما أظهر الـ«ريال» علوّ كعبه عندما وجد نفسه في مأزق، ففي الموسم الماضي، كان زيدان قريبًا من الإقالة وفق الصحافة الإسبانية قبل مباراة مصيرية في دوري الأبطال ضد «غلطة سراي» التركي، وانتهت بفوز مدريدي كاسح بسداسية نظيفة.