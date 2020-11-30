بيرلو أحدث أزمات يوفنتوس

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 30 نوفمبر 2020, 01:30 مساء
بيرلو ورونالدو (تويتر)

كشفت جريدة «كورييري ديلا سيرا» الإيطالية أزمة ، بعد أن سلطت الضوء على الحالة المزاجية العامة في يوفنتوس، عقب التعادل ضد بينيفينتو، أول أمس السبت، ضمن الأسبوع التاسع من مسابقة الدوري.

وبحسب ما أوردته الجريدة، فإن مشكلة البداية حسب انطباعات بعض لاعبي الفريق، هي أزمة تواصلية في المقام الأول، حيث لا يتحدث المدير الفني للسيدة العجوز أندريا بيرلو كثيراً عن التكتيكات للفريق، ولا حتى الأفراد، وفقا لما نقله موقع «24».

وأشارت الجريدة أن أفكار بيرلو في كرة القدم الحديثة تروق للاعبين الذين يتقبلون هذا الأمر، ويتعاملون مع الموقف بحسن التصرف، ويبدو وأن صمت بيرلو يؤثر على بعض عناصر الفريق في المقام الأول.

يأتي هذا خاصة في الوسط والهجوم، ومع الثنائي ديبالا وكولوسيفسكي على سبيل المثال، دون أن يستطيع الثنائي فهم ما يريده بيرلو منهم بوضوح على الصعيد التكتيكي، وكذلك يفعل بعض لاعبي الوسط الذين لا تكون الكرة بحياذتهم.

 

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

طقس سيدني يشهد «ليلة تاريخية»
علوم وتكنولوجيا
داودن يطالب «نتفليكس» بتأكيد الطابع الخيالي لمسلسل عن العائلة الملكية
ثقافة وفن
إدارة ترامب تخوض اليوم آخر معاركها في المحكمة الأميركية العليا
دولى
كيف ستنتقم إيران لمقتل كبير علمائها في المجال النووي؟ مستشار للمرشد يجيب
دولى
النصر يصعب المهمة على نفسه في دوري الأبطال
رياضة محلية
كيف استعد مطار فرانكفورت لتحدي نقل ملايين من لقاحات «كوفيد-19» حول العالم؟
دولى
مهلة تقديم مقترحات آليات ترشيح السلطة التنفيذية تنتهي اليوم.. وخطوتان لتجاوز ...
ليبيا
اتهام طبيب مارادونا بالقتل غير المتعمد بعد 4 أيام من وفاة أسطورة كرة القدم ...
رياضة عالمية
إيران تبحث طبيعة الرد على اغتيال عالمها النووي وسط انطلاق مراسم دفنه
دولى
متظاهرو «ثورة الفاصولياء» يطالبون بتنحي الرئيس في غواتيمالا
دولى
1157 إصابة جديدة بفيروس «كورونا» في ليبيا.. و13 حالة وفاة
ليبيا
تايسون يحصد 10 ملايين دولار من نزاله الأول بعد 15 عاما
رياضة عالمية
 المزيد من رياضة عالمية

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

«الصحة العالمية»: واحد من كل 7 ليبيين يحتاجون إلى رعاية صحية نفسية