بيرلو أحدث أزمات يوفنتوس

بيرلو ورونالدو (تويتر)

كشفت جريدة «كورييري ديلا سيرا» الإيطالية أزمة ، بعد أن سلطت الضوء على الحالة المزاجية العامة في يوفنتوس، عقب التعادل ضد بينيفينتو، أول أمس السبت، ضمن الأسبوع التاسع من مسابقة الدوري.

وبحسب ما أوردته الجريدة، فإن مشكلة البداية حسب انطباعات بعض لاعبي الفريق، هي أزمة تواصلية في المقام الأول، حيث لا يتحدث المدير الفني للسيدة العجوز أندريا بيرلو كثيراً عن التكتيكات للفريق، ولا حتى الأفراد، وفقا لما نقله موقع «24».

وأشارت الجريدة أن أفكار بيرلو في كرة القدم الحديثة تروق للاعبين الذين يتقبلون هذا الأمر، ويتعاملون مع الموقف بحسن التصرف، ويبدو وأن صمت بيرلو يؤثر على بعض عناصر الفريق في المقام الأول.

يأتي هذا خاصة في الوسط والهجوم، ومع الثنائي ديبالا وكولوسيفسكي على سبيل المثال، دون أن يستطيع الثنائي فهم ما يريده بيرلو منهم بوضوح على الصعيد التكتيكي، وكذلك يفعل بعض لاعبي الوسط الذين لا تكون الكرة بحياذتهم.