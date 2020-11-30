دي خيا يهدد مرمى مانشستر يونايتد الأربعاء

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 30 نوفمبر 2020, 12:12 مساء
حارس المرمى ديفيد دي خيا (إنترنت)

أكد النرويجي أولي جونار سولشار، المدير الفني لمانشستر يونايتد، أنه لا يدري ما إذا كان حارس مرمى فريقه ديفيد دي خيا سيتعافى في الوقت المناسب قبل مواجهة باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا، بعد غد الأربعاء، عقب إصابة الحارس الإسباني في الركبة.

أصيب دي خيا بعد اصطدام ركبته بالقائم أثناء محاولته الفاشلة لإنقاذ تسديدة جيمس وارد براوس التي سكنت الشباك، في لقاء ساوثامبتون، أمس الأحد، واستبدل بين شوطي المباراة التي فاز بها يونايتد «3-2»، وأبلغ سولشار «سكاي سبورتس» قائلا: «سنجري تقييما لحالة دي خيا، أتمنى أن يكون على ما يرام قبل مباراة الأربعاء لكني لست متأكدا»، بحسب ما نقلته «رويترز».

واستبدل بدي خيا الحارس الثاني دين هندرسون، الذي لم يحصل سوى على فرص قليلة منذ عودته من إعارة إلى شيفيلد يونايتد، وقال سولشار: «دين لعب جيدا، حارس اعتاد على الصوت العالي، يرغب في تنظيم الفريق، لم يكن بحاجة للتصدي لكرات خطيرة لكننا كنا في أيد أمينة».

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