تايسون يحصد 10 ملايين دولار من نزاله الأول بعد 15 عاما

نزال مايك تايسون وروي جونز (إنترنت)

انتهى النزال الاستعراضي الذي عاد به الملاكم الأميركي السابق مايك تايسون، ومواطنه روي جونز، إلى الحلبة بعد غياب سنوات، بالتعادل «76-76»، كما كان متوقعا، لم يشهد النزال الذي تلقى عنه الملقب بـ«مايكك الحديدي» عشرة ملايين دولار، بينما حصل منافسه على ثلاثة، أي مفاجآت أو إثارة.

وفي المباراة التي بلغ وقتها الأصلي ثماني جولات بواقع دقيقتين لكل جولة، احتفظ تايسون «54 عاما» بلكماته القوية التي اشتهر بها، لكن جونز «51 عاما» في المقابل أظهر قدرة جيدة على التحرك بالقدمين، ما مكنه من تجنب العديد من ضربات الخصم، وفي نهاية المعركة التي أقيمت دون جماهير في صالة «ستيبلز سنتر» الرياضية بمدينة لوس أنجليس، أشار تايسون إلى أنه راضٍ عن التعادل، بحسب ما ذكرته «إفي».

من جانبه، قال جونز: «لا أشعر بالرضاء أبدًا تجاه التعادل، لكن يجب أن أعترف بأن تايسون قوي، وأن كل الضربات التي أصابتني كانت مؤلمة».

يذكر أن تايسون وصل لنخبة الملاكمة العالمية بعد سنوات عديدة من التدريبات والقتال والتضحية، ونجح الملاكم الأمريكي وهو في عمر الـ20 و4 أشهر و22 يوما من الفوز على تريفور بيربيك، وحصد بطولة العالم للوزن الثقيل، ليصبح بذلك أصغر لاعب في تاريخ اللعبة يفوز باللقب.

وأعلن الملاكم الأميركي والبطل العالمي السابق للوزن الثقيل، مايك تايسون، صباح أمس السبت، أن عقارًا مخدرًا صناعيًّا يعرف باسم «سم الضفدع»، الذي يستخدمه الأطباء النفسيون لعلاج الاكتئاب، وإدمان المخدرات، لعب دورًا مهمًّا في عودته إلى الملاكمة من جديد، عندما يواجه مواطنه روي جونز جونيور، في نزال استعراضي من ثماني جولات.

وفي مقابلة مع جريدة «يو إس إيه توداي»، قال تايسون: «تناولت الدواء الذي جعلني في حالة جيدة»، والنزال هو الأول لتايسون منذ 15 عامًا، بعدما انتهت مسيرته الاحترافية في 11 يونيو 2005، بينما كان عمره 39 عامًا فقط، ويعد مايك الحديدي أصغر بطل للعالم في الوزن الثقيل في التاريخ، وعلى الرغم من كونه في الـ54 من عمره، فإن لكماته لا تزال تتميز بالقوة، وأحدثت استعدادات تايسون خلال الأشهر الأخيرة ضجة كبيرة بين المعجبين، حيث تنتظر عودته مشاهدة ومراقبة كبيرة من عشاقه.