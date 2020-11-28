تايسون: أعود الليلة للحلبة بعد أن تناولت مخدر «سم الضفدع»

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 28 نوفمبر 2020, 12:16 مساء
مايك تايسون (أرشيفية : الإنترنت)

أعلن الملاكم الأميركي والبطل العالمي السابق للوزن الثقيل، مايك تايسون، أن عقارًا مخدرًا صناعيًّا يعرف باسم «سم الضفدع»، الذي يستخدمه الأطباء النفسيون لعلاج الاكتئاب، وإدمان المخدرات، لعب دورًا مهمًّا في عودته إلى الملاكمة من جديد، ومن المقرر أن يعود تايسون (54 عامًا) إلى الحلبة، مساء اليوم السبت، عندما يواجه مواطنه روي جونز جونيور (51 عامًا)، في نزال استعراضي من ثماني جولات.

وفي مقابلة مع جريدة «يو إس إيه توداي»، قال تايسون: «تناولت الدواء الذي جعلني في حالة جيدة»، وستكون المباراة المرتقبة في صالة (ستيبلز سنتر) الرياضية بمدينة لوس أنجليس دون جمهور بسبب جائحة فيروس «كورونا المستجد»، بحسب ما نقلته «إفي».

النزال هو الأول لتايسون منذ 15 عامًا، بعدما انتهت مسيرته الاحترافية في 11 يونيو 2005، بينما كان عمره 39 عامًا فقط، ويعد مايك الحديدي أصغر بطل للعالم في الوزن الثقيل في التاريخ، وعلى الرغم من كونه في الـ54 من عمره، فإن لكماته لا تزال تتميز بالقوة، وأحدثت استعدادات تايسون خلال الأشهر الأخيرة ضجة كبيرة بين المعجبين، حيث تنتظر عودته مشاهدة ومراقبة كبيرة من عشاقه.

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