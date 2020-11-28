ليفربول يبحث الهروب بقمة «البريميرليغ» أمام برايتون

مباراة ليفربول وليستر سيتي في الدوري الإنجليزي (تويتر)

يحل فريق «ليفربول» الإنجليزي، ضيفًا على نظيره «برايتون»، في تمام الساعة الثانية والنصف ظهرًا، بتوقيت ليبيا، اليوم السبت، على ملعب «فالمر»، ضمن منافسات الجولة العاشرة من مسابقة الدوري الإنجليزي «البريميرليغ»، ويدخل «الريدز» اللقاء وهو يتواجد في المركز الثاني على جدول الترتيب برصيد 20 نقطة، متساويا مع المتصدر توتنهام، بينما «برايتون» يحتل المركز 16 برصيد 9 نقاط.

يسعى «ليفربول» لاستعادة نغمة الانتصارات من جديدة، بعد أن تلقى خيبه أمل قبل موقعة «برايتون» على الصعيد الأوروبي، حيث خسر أمام «أتالانتا» بدور المجموعات لدوري أبطال أوروبا بهدفين دون مقابل، وبالرغم من تعافي النجم المصري محمد صلاح من فيروس «كورونا»، وعودته إلى الفريق مرة أخرى، إلا أن «ليفربول» لا يزال يعاني كثيرًا، بسبب الإصابات التي ضربت الفريق خاصة في الدفاع.

«برايتون» يدرك صعوبة الخصم، سيكون أمامه تحدي جديد من أجل التقدم أكثر على جدول الترتيب، وعدم الرجوع إلى الخلف، ويقاتل من الخروج من المركز الـ16 بجدول «البريميرليغ»، وعن إمكانية التتويج بلقب الدوري الإنجليزي في الموسم الجاري، أكد الألماني يوغن كلوب المدير الفني لـ«ليفربول» أنه سيكون أصعب بكثير عن الموسم الماضي.

وأشار كلوب إلى أن جوردان هندرسون تعافى بشكل كامل، وسيكون جاهزًا للمشاركة أمام «برايتون»، ولكن سيستمر غياب تياغو ألكانتارا، وعن شدة المنافسة في الدوري الإنجليزي، قال كلوب يف تصريحات تليفزيونية: «هناك الكثير من الجودة لدى الكثير من الأندية، جميعهم قدموا أداءً جيدًا هذا الموسم، لست مندهشًا مما يقدمه توتنهام وتشيلسي، ساوثهامبتون أيضًا يظهرون بشكل رائع، إضافة إلى ليستر سيتي، إنه موسم مثير للاهتمام».