الأهلي المصري بطلا لدوري أبطال أفريقيا للمرة التاسعة

فرحة لاعبي النادي الأهلي بإحراز الهدف الثاني للمباراة. (الإنترنت)

تُوج النادي الأهلي المصري للمرة التاسعة ببطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم، بعد فوزه على غريمه الزمالك بهدفين مقابل هدف واحد.

وأحرز عمرو السولية هدف التقدم للأهلي في الدقيقة الـ6 من زمن الشوط الأول للمباراة، قبل أن يعادل نجم الزمالك شيكابالا النتيجة بهدفه في الدقيقة 31. وفي الدقيقة 82 من الشوط الثاني أسكن لاعب الأهلي مجدي أفشة الهدف الثاني من تسديدة صاروخية في مرمى الزمالك.

وتبادل الأهلي والزمالك السيطرة خلال الشوط الأول، بينما سيطر لاعبو القلعة البيضاء على مجريات المباراة بالشوط الثاني. وأهدر لاعبو الأهلي والزمالك العديد من الفرص، فيما أثارت ركلة جزاء غير مُحتسبة لصالح أشرف بنشرقي، بعد سقوطه في داخل منطقة جزاء الأهلي في الدقيقة 74.

وتُوج الأهلي المصري بدوري أبطال إفريقيا 8 مرات، آخرها في 2013. وبإنجاز الليلة واصل الأهلي صدارته لقائمة أكثر الأندية التي أحرزت البطولة. في حين فاز الزمالك بالبطولة خمس مرات، آخرها في 2002.