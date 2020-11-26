اندلاع اشتباكات بين الشرطة الأرجنتينية وعشاق مارادونا

اندلاع اشتباكات بين الشرطة الأرجنتينية وعشاق مارادونا. (إنترنت)

اندلعت اشتباكات بين الشرطة الأرجنتينية ومتفرجين، كانوا يصطفون اليوم الخميس، لرؤية جثمان أسطورة كرة القدم، دييغو أرماندو مارادونا، مع استعداد السلطات لإغلاق منافذ الوصول لقصر كاسا روسادا الرئاسي.

وأظهرت لقطات على تلفزيون محلي، وفقًا لـ«كورة»، عبوات غاز مسيل للدموع على ما يبدو، وأفرادًا من شرطة مكافحة الشغب يحاولون إبعاد المتفرجين، الذين حاولوا الوصول لجثمان مارادونا، الذي توفي أمس الأربعاء عن عمر ناهز 60 عامًا.

وأصطف آلاف المتفرجين على امتداد كيلومترين تقريبًا، في شوارع بوينس آيرس، منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، لإلقاء نظرة الوداع على مارادونا قبل مراسم الدفن، المقررة في وقت لاحق مساء.