4 أندية إنجليزية تمنح الضوء الأخضر لعودة المشجعين

جماهير فريق تشيلسي. (إنترنت)

تفتح مدرجات ملاعب الكرة الإنجليزية أبوابها لاستقبال جماهير أندية «ليفربول» و«تشيلسي» و«برايتون» و«وست هام»، بعد أن سمحت لمشجعيها بالعودة بدءًا من الشهر المقبل، في ظل نظام جديد للحد من انتشار فيروس «كورونا المستجد» في إنجلترا.

وتقع ملاعب تلك الأندية ضمن المناطق المصنفة من الدرجة الثانية، ما يعني أن بإمكانها استقبال ما يصل إلى 2000 مشجع، وفقًا لموقع «جول».

وفي المقابل لن يتمكن عملاقا مدينة مانشستر (يونايتد وسيتي) وكذلك «ليدز يونايتد» من الحصول على نفس الفرصة لتصنيف المدينتين في المستوى الثالث.

ولم تقرر رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز موعد جدول المباريات التي ستقام في عطلة نهاية الأسبوع في 5 و6 ديسمبر المقبل.

ويلعب «تشيلسي» و«برايتون» على أرضيهما ضد «ليدز» و«ساوثمبتون» تواليًا، فيما يحل «ولفرهامبتون» ضيفًا على «ليفربول» حامل اللقب في ملعب «آنفيلد»، بينما قد يستقبل «وست هام» المشجعين في ملعب لندن عند زيارة «مانشستر يونايتد».