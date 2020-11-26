دوري أبطال أوروبا: بايرن ميونيخ يتصدر مجموعته ويبلغ ثمن النهائي

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 26 نوفمبر 2020, 12:37 صباحا

تأهل بايرن ميونيخ الالماني حامل اللقب الى ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا في كرة القدم، بفوزه الأربعاء على ضيفه سالزبورغ النمسوي 3-1، ضمن الجولة الرابعة من المجموعة الاولى.

سجل للفائز الذي طُرد لاعب وسطه الاسباني مارك روكا (66) وحقق فوزه الـ15 تواليا في المسابقة، هدافه البولندي روبرت ليفاندوفسكي (43)، الفرنسي كينغسلي كومان (52) ولوروا سانيه (68)، وللخاسر الألماني مرجيم بيريشا (73)، حسب وكالة «فرانس برس»

ورفع بايرن رصيده الى 12 نقطة ضامنًا حتى صدارة المجموعة، بعد تعادل اتلتيكو مدريد الاسباني (5 نقاط) مع ضيفه لوكوموتيف موسكو الروسي (3).

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