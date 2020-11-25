بالأسماء.. «فيفا» يعلن قوائم المرشحين لجوائز الأفضل في 2020

جائزة الأفضل (ذا بيست) . (إنترنت)

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، اليوم الأربعاء، قوائم المرشحين لجوائز الأفضل للعام 2020، التي سيتم إعلانها في حفل افتراضي يوم 17 ديسمبر المقبل.

وتقدم «فيفا» 7 جوائز مختلفة وهي؛ أفضل لاعب ولاعبة وأفضل مدرب ومدربة وأفضل حارس وحارسة مرمى، بالإضافة إلى أفضل هدف خلال العام.

وتضمنت قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب؛ تياغو ألكانتارا «إسبانيا - بايرن ميونيخ / ليفربول»، كريستيانو رونالدو «البرتغال - يوفنتوس»، كيفين دي بروين «بلجيكا - مانشستر سيتي»، روبرت ليفاندوفسكي «بولندا - بايرن ميونيخ»، ساديو ماني «السنغال - ليفربول»، كيليان مبابي «فرنسا - باريس سان جيرمان»، ليونيل ميسي «الأرجنتين - برشلونة»، نيمار دا سيلفا «البرازيل - باريس سان جيرمان»، سيرجيو راموس «إسبانيا - ريال مدريد»، محمد صلاح «مصر - ليفربول»، وفيرجيل فان دايك «هولندا - ليفربول».

أما قائمة أفضل مدرب فتضمنت؛ مارسيلو بيلسا «الأرجنتين - ليدز يونايتد»، هانز فليك «ألمانيا - بايرن ميونيخ»، يورغن كلوب «ألمانيا - ليفربول»، جولين لوبيتيغي «إسبانيا - إشبيلية»، زين الدين زيدان «فرنسا - ريال مدريد».

وضمت قائمة أفضل حارس مرمى؛ أليسون بيكر «البرازيل - ليفربول»، تيبو كورتوا «بلجيكا - ريال مدريد»، كيلور نافاس «كوستاريكا - باريس سان جيرمان»، مانويل نوير «ألمانيا - بايرن ميونيخ»، يان أوبلاك «سلوفينيا - أتلتيكو مدريد»، مارك أندريه تير شتيغن «ألمانيا - برشلونة».