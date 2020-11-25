ساحر المستطيل الأخضر.. محطات ذهبية في مسيرة دييغو مارادونا

مارادونا. (إنترنت)

وقع خبر وفاة أسطورة كرة القدم الأرجنتينية، دييغو أرماندو مارادونا، مساء اليوم الأربعاء، كالصاعقة على عشاق كرة القدم، وذلك إثر تعرضه لنوبة قلبية مفاجئة.

وحرص عديد اللاعبين والشخصيات الرياضية والأندية حول العالم، على نعي مارادونا بكلمات مؤثرة، موجهين له رسائل وداع حزنًا على رحيله الصادم.

ونستعرض فيما يلي أبرز المحطات في مسيرة النجم الأرجنتيني الراحل، حسب موقع «كورة» على النحو التالي:

- مونديال الشباب 1979

اعتبر مارادونا صغيرًا في السن للغاية، للوجود في قائمة الأرجنتين بمونديال 1978، ليقرر الرد على طريقته في العام التالي مباشرة في اليابان.

وتوجت الأرجنتين باللقب بعد عروض ونتائج قوية في مونديال الشباب 1979، وسجل مارادونا ستة أهداف، وتوج في النهاية بأفضل لاعب في البطولة.

- قهر بوكا جونيورز

كان مارادونا يبلغ من العمر 15 عامًا، عندما خاض مباراته الأولى مع أرجينتينوس جونيورز في أكتوبر 1976، وظل مع الفريق الأول خمسة أعوام قبل أن يحقق انتقاله إلى بوكا جونيورز في 1981. وقبل ذلك الانتقال وتحديدًا في العام 1980، سجل مارادونا أربعة أهداف في شباك بوكا، ليمنح فريقه انتصارًا كبيرًا بنتيجة 5-3.

- مواجهة إنجلترا في مونديال 1986

شهدت تلك المواجهة تسجيل مارادونا ثنائية تاريخية سواء هدفه الشهير باليد، أو الهدف الذي يعتبر من بين أفضل الأهداف التي سجلت في تاريخ كرة القدم، عندما راوغ ما يقارب من نصف لاعبي المنتخب الإنجليزي من وسط الملعب، قبل أن يسجل أسطورته الخالدة.

وقدم مارادونا مستويات مبهرة في ذلك المونديال، وقاد الأرجنتين إلى النهائي.

وفي النهائي، طالب فرانز بيكنباور، مدرب ألمانيا الغربية، بالمراقبة الشديدة لمارادونا، مما فتح المساحات لباقي زملائه، ولكنه كان حاضرًا بصناعة هدف الانتصار في النهائي، ليمنح الأرجنتين لقب كأس العالم الثانية في تاريخها والأخيرة حتى يومنا هذا.

- الدوري الإيطالي

بعد التتويج بلقب كأس العالم، حرص مارادونا على جلب الأمجاد لنابولي، وبالفعل في موسم 1986-1987، لم يخسر نابولي أيا من مبارياته الـ12 الأولى وتغلب على يوفنتوس وروما.

وانتهى ذلك الموسم بفوز نابولي بلقب الدوري الإيطالي للمرة الأولى في تاريخه، كما توج أيضًا في نفس الموسم بكأس إيطاليا.

وحل نابولي ثانيًا خلف ميلان في موسم 1987-1988، وخلف إنتر في موسم 1988-1989، لكنه ظهر بشكل مبهر في موسم 1989-1990، ولم يخسر مباراته الأولى إلا يوم 30 ديسمبر أمام لاتسيو، ولم تستقبل شباك الفريق قبلها سوى 12 هدفًا في 16 مباراة، وسجل مارادونا في نصف تلك المباريات وصنع سبعة أهداف، ليقود نابولي لحصد اللقب من جديد.

- كأس الاتحاد الأوروبي

توج نابولي بكأس الاتحاد الأوروبي موسم 1988-1989، بعد مسيرة رائعة حتى المباراة النهائية، وكان أبرزها في ربع النهائي، فبعد الخسارة ذهابًا أمام الغريم يوفنتوس 0-2، حقق نابولي ريمونتادا رائعة في الإياب بقيادة مارادونا وفاز بثلاثية.

- مونديال 1990

لم تكن الأرجنتين بنفس قوة مونديال 1986، كما شارك مارادونا في تلك البطولة وهو يعاني من إصابة في الركبة، ومع ذلك وصل بالأرجنتين للنهائي بعد عرض رائع أمام البرازيل في دور الـ16، ولكن خسرت الأرجنتين في النهائي أمام ألمانيا.

- مونديال 1994

عاد مارادونا إلى منزله في ذلك المونديال بعد ثبوت تعاطيه المخدرات، في بطولة سيئة للغاية للأرجنتين، بعدما ودعتها من الدور الثاني أمام رومانيا، وفي تلك البطولة خاض مارادونا آخر مباراة له مع الأرجنتين، في الفوز على نيجيريا 2-1.