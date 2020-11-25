ميسي عن مارادونا: دييغو لا يموت.. يرحل عن عالمنا لكنه باقٍ معنا

ميسي ومارادونا. (إنترنت)

ودع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم نادي برشلونة الإسباني، اسطورة كرة القدم الأرجنتينية دييجو أرماندو مارادونا، الذي رحل عن عالمنا منذ ساعات قليلة إثر أزمة قلبية تعرض لها.

ونشر ميسي صورة تجمعه بمارادونا عبر حسابه الرسمي على موقع " إنستجرام" مرفقًا بها تعليقًا جاء به : يوم حزين للغاية لشعب الأرجنتين ومشجعي كرة القدم".

وأضاف النجم الأرجنتيني " يرحل مارادونا عن عالمنا لكنه باقٍ معنا، فدييغو لا يموت.. أحتفظ بذكرياتي الجميلة معه، وأُرسل خالص عزائي لعائلته وأصدقائه.. الوداع".

ومارادونا ضمن أشهر أساطير كرة القدم عبر تاريخها الطويل، حيث ساهم مارادونا في جذب الملايين إلى متابعة كرة القدم، بفضل مهاراته الفائقة، كما ساهم في تتويج منتخب الأرجنتين بكأس العالم عام 1986.