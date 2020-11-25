رونالدو مودعا مارادونا: ساحر لا مثيل له.. ترك إرثا بلا حدود

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 25 نوفمبر 2020, 08:37 مساء
رونالدو ومارادونا. (تويتر)

بكلمات مؤثرة، نعى النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، هداف يوفنتوس الإيطالي، دييجو مارادونا الذي وافاته المنية منذ ساعات قليلة بعد صراع مع المرض دام لفترة طويلة.

ونشر رونالدو  صورة تجمعه بمارادونا عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي " إنستجرام"، مرفقًا بها كلمات حزينة  قائلًا "اليوم أقول وداعا لصديق والعالم يقول وداعا للعبقرية الأبدية".

وأضاف نجم يوفنتوس الإيطالي " ساحر لا مثيل له.. يغادر مبكرا، لكنه يترك إرثا بلا حدود وفراغا لن يملأ أبدا".

وأضاف النجم البرتغالي "ارقد بسلام.. لن تنسى"

وأعلنت الحكومة الأرجنتينية في أول رد فعل لها، الحداد على وفاة مارادونا، لمدة 3 أيام.

ومارادونا ضمن أشهر أساطير كرة القدم عبر تاريخها الطويل، حيث ساهم مارادونا في جذب الملايين إلى متابعة كرة القدم، بفضل مهاراته الفائقة، كما ساهم في تتويج منتخب الأرجنتين بكأس العالم عام 1986.

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