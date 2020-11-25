بيليه ناعيا مارادونا: أتمنى أن نلعب كرة القدم معا في السماء

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 25 نوفمبر 2020, 08:19 مساء
بيليه ومارادونا, (أرشيفية : إنترنت)

نعى النجم البرازيلي بيليه، لاعب المنتخب الأرجنتيني الراحل، دييغو أرماندو مارادونا، بكلمات مؤثرة بعد إعلان وفاته اليوم الأربعاء.

وقال بيليه عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «يالها من أخبار حزينة، لقد خسرت صديقًا عظيمًا، وخسر العالم أجمع أسطورة».

وأوضح نجم الكرة البرازيلية: «مازال هناك الكثير من الكلام ليقال، لكن الآن أتمنى أن يمنح الله القوة لأعضاء أسرته، يومًا ما أتمنى أن نتمكن من لعب الكرة معًا في السماء».

وبدأ مارادونا مسيرته في الملعب مع فريق «أرجنتينوس جونيورز»، كما لعب مع فرق «بوكا جونيورز» و«برشلونة» و«نابولي» و«إشبيلية».

وحقق مارادونا عديد الألقاب خلال مسيرته أبرزها لقب كأس العالم العام 1986، والدوري الإيطالي مع «نابولي» مرتين.

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