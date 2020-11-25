الاتحاد الأرجنتيني ينعى دييغو مارادونا: ستكون دائما في قلوبنا

مارادونا . (تويتر)

نعى الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم، وفاة نجم كرة القدم الأرجنتيني الأسطورة، ديغو أرماندو مارادونا، اليوم الأربعاء، عن عمر يناهز 60 عامًا، بعد انتكاسة صحية جديدة مفاجئة.

وقال الاتحاد، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «يعرب الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم، من خلال رئيسه كلاوديو تابيا، عن حزنه العميق لوفاة أسطورتنا، دييغو أرماندو مارادونا.. ستكون دائمًا في قلوبنا».

وكان الأسطورة الأرجنتينية، قد دخل أحد المستشفيات في وقت سابق من شهر نوفمبر الجاري، بعد تعرضه لوعكة صحية، حيث كان يتعافى بعد إجراء عملية جراحية بسبب ورم دموي لديه.

وبدأ مارادونا مسيرته في الملعب مع فريق أرجنتينوس جونيورز، كما لعب مع فرق بوكا جونيورز وبرشلونة ونابولي إشبيلية.

وحقق مارادونا العديد من الألقاب خلال مسيرته أبرزها لقب كأس العالم عام 1986، والدوري الإيطالي مع نابولي مرتين.

وبدأ مارادونا مسيرته في الملعب مع فريق أرجنتينوس جونيورز، كما لعب مع فرق بوكا جونيورز وبرشلونة ونابولي إشبيلية.

وحقق مارادونا العديد من الألقاب خلال مسيرته أبرزها لقب كأس العالم عام 1986، والدوري الإيطالي مع نابولي مرتين.