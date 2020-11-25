وفاة أسطورة كرة القدم الأرجنتيني دييغو مارادونا

مارادونا

أفادت وسائل إعلام أرجنتينية بوفاة أسطورة كرة القدم الأرجنتيني دييغو أرماندو مارادونا، عن عمر ناهز 60 عامًا.

وقال برنامج التلفزيون الإسباني (El Chiringuito) الرياضي، إن سبب وفاة نجم كرة القدم، الأرجنتيني ديغو أرماندو مارادونا، بسبب سكتة قلبية.

وكان الأسطورة الأرجنتينية، قد دخل إلى أحد المستشفيات في وقت سابق من شهر نوفمبر الجاري، بعد تعرضه لوعكة صحية، حيث كان يتعافى بعد أن تمت إجراء عملية جراحية بسبب ورم دموي لديه.

وبدأ مارادونا مسيرته في الملعب مع فريق أرجنتينوس جونيورز، كما لعب مع فرق بوكا جونيورز وبرشلونة ونابولي إشبيلية.

وحقق مارادونا العديد من الألقاب خلال مسيرته أبرزها لقب كأس العالم عام 1986، والدوري الإيطالي مع نابولي مرتين.