نيمار وكافاني يظهران في ليلة ثأر باريس ويونايتد

النجم البرازيلي نيمار (فرانس برس)

ثأر كل من باريس سان جرمان الفرنسي ومانشستر يونايتد الإنجليزي لخسارتيهما ذهابا أمام لايبزيغ الألماني وباشاك شهير التركي بفوزها على منافسيهما «1-صفر» و«4-1» تواليا في الجولة الرابعة من مسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، أمس الثلاثاء، وبقي مانشستر يونايتد متصدرا برصيد تسع نقاط مقابل ست لسان جرمان، الذي يتفوق بفارق المواجهات المباشرة عن لايبزيغ، في حين يحتل باشاك شهير المركز الأخير وله ثلاث نقاط.

في المباراة الأولى على ملعب بارك دي برانس، أنعش أصحاب الأرض آمالهم في بلوغ دور الـ16 بفوز صعب لكن مهم على لايبزيغ بهدف وحيد، وعاد النجم البرازيلي نيمار أساسيا إلى صفوف باريس سان جرمان في المسابقة القارية بعد تعافيه من إصابة في عضلات المحالب أبعدته نحو شهر عن الملاعب، ولم يشارك بالتالي في صفوف منتخب بلاده في تصفيات أميركا الجنوبية أخيرا، علما بأنه لعب احتياطيا في مباراة فريقه الأخيرة ضد موناكو في الدوري المحلي الجمعة الماضي، بحسب ما ذكرته «فرانس برس».

دخل سان جرمان المباراة ولا بديل له سوى الفوز، لا سيما بعد خسارته مباراتين من أصل ثلاث، وحصل فريق العاصمة الفرنسية على ركلة جزاء سخية لدى سقوط الأرجنتيني أنخل دي ماريا داخل المنطقة، فانبرى لها نيمار بنجاح في الدقيقة 11، ويعد الهدف هو الأول لنيمار في المسابقة القارية هذا الموسم، علما بأن هدفه الأخير يعود إلى ثمن النهائي ضد بوروسيا دورتموند الألماني الموسم الماضي.

وبات نيمار ثالث أفضل هداف من أميركا الجنوبية في دوري الأبطال برصيد 36 هدفا، ويتقدمه النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي 118، ومواطن الأخير سيرخيو اغويرو 40، وفي مطلع الشوط الثاني كاد لايبزيغ يدرك التعادل عندما سدد اميل فوسبرغ كرة على الطائر من مسافة قصيرة مرت إلى جانب القائم الأيسر للحارس الكوستاريكي كيلور نافاس.

وعلى ملعب أولدترافورد، خاض المهاجم الأوروغواياني المخضرم إدينسون كافاني أول مباراة له أساسيا في صفوف مانشستر يونايتد منذ انتقاله إليه في اليوم الأخير من باب الانتقالات الصيفية، بعد خوضه ست مباريات احتياطيا وتسجيله هدفا واحدا في مرمى إيفرتون في الدوري المحلي، في المقابل، استمر غياب لاعب الوسط الفرنسي بول بوغبا بسبب إصابة في كاحله، وكانت المباراة ثأرية لمانشستر يونايتد كونه خسر ذهابا أمام منافسه «1-2».