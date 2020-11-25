شالكه يعاقب الجزائري بن طالب والمغربي حارث

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 25 نوفمبر 2020, 04:36 مساء
البوسني المخضرم وداد إيبيشيفيتش (فرانس برس)

أعلن نادي شالكه الذي يعيش بداية كارثية في الدوري الألماني لكرة القدم، أمس الثلاثاء، أنه سيتخلى نهاية العام الجاري عن مهاجمه البوسني المخضرم وداد إيبيشيفيتش وإيقافه لاعبي الوسط المغربي أمين حارث والجزائري نبيل بن طالب.

وجاء قرار شالكه العريق الذي يحتل المركز الأخير بعد ثماني مراحل على انطلاق الدوري الألماني، بعد حصول تضارب بين مهاجمه البوسني والمدرب المساعد البرازيلي نالدو، الأحد الماضي، وبالتالي، سيرحل المهاجم البالغ 36 عاما الذي وقع عقدا لمدة عام مع النادي الأزرق الملكي قبل انتهاء عقده، بحسب ما ذكرته «فرانس برس».

شرح المدير الرياضي يوخين شنايدر: «من وجهة نظرنا، من الأفضل أن ننهي تعاوننا ونفترق على وفاق»، وقرر نادي إقليم الرور معاقبة المغربي الدولي حارث والجزائري الدولي بن طالب اللذين سيتدربان بشكل فردي بعيدا عن الفريق، حتى إشعار آخر.

ووصف شنايدر تصرف حارث بعد الخسارة الأخيرة ضد فولفسبورغ صفر-2 بأنه «لم يكن على ما يرام، لهذا السبب منحنا أمين الوقت من أجل التفكير»، وكشف شنايدر أن النادي سيتخلى عن بن طالب في صيف 2021 على أبعد تقدير، ولم يعرف شالكه الفوز منذ 24 مباراة في الدوري، وبدأ رحلة صعبة للهرب من منطقة الهبوط.

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