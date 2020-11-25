صعود برشلونة دون ميسي.. وموراتا ينقذ يوفنتوس في ليلة درامية

فريق برشلونة (فرانس برس)

حجز «برشلونة» الإسباني و«يوفنتوس» الإيطالي مكانيهما في دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم بفوز الأول على مضيفه «دينامو كييف الأوكراني (4- صفر) والثاني على ضيفه «فرنتسفاروش المجري (2-1) أمس الثلاثاء، ضمن منافسات المجموعة السابعة، ورفع «برشلونة» رصيده إلى 12 نقطة في صدارة المجموعة أمام «يوفنتوس» الثاني بتسع نقاط، مقابل نقطة لكل من «دينامو كييف و«فرنتسفاروش.

برشلونة.. دون ميسي

في المباراة الأولى خاض المدرب الهولندي للفريق الإسباني المباراة بتشكيلة مطعمة بعدد كبير من اللاعبين الاحتياطيين بهدف تجربتهم، وانتظر «برشلونة»، الذي خاض المباراة بتشكيلة خلت من الأرجنتيني ليونيل ميسي، لاعب الوسط الهولندي فرنكي دي يونغ بهدف إراحتهما والمدافعين المصابين جيرار بيكيه وسيرجي روبرتو حتى الشوط الثاني لهز شباك مضيفه، بحسب ما ذكرته «فرانس برس».

ويعود الفضل بفوز «برشلونة» وتأهله للاعبه الدنماركي مارتن برايثوايت الذي سجل الهدفين الثاني والثالث فيما مرر الأول في الدقيقة 52 للأميركي سيرجينو ديست الذي استقبل تمريرته بتسديدة مرت من تحت الحارس، وضاعف برايثوايت النتيجة بعد خمس دقائق إثر متابعته ركنية أوسكار مينغويزا من مسافة قريبة إلى الشباك، ثم أضاف الهدف الثالث من ركلة جزاء في الدقيقة 70، واختتم الفرنسي أنطوان غريزمان الرباعية بتسديدة أرضية بعيدًا عن متناول الحارس (90+2).

موراتا ينقذ «يوفنتوس»

أنقذ الإسباني البديل ألفارو موراتا فريقه «يوفنتوس» من تعادل مع فريق متواضع كاد يؤجل التأهل إلى دور الـ16 بتسجيله هدف الفوز في الوقت الضائع ليحسم فريقه أمره إلى الدور التالي، ورغم السيطرة الميدانية لصاحب الأرض إلا أن الفريق المجري فاجأه بهدف مباغت بعد خطأ اشترك فيه رباعي خط الدفاع، إذ اهتزت شباك حارسه البولندي فويتشيخ تشيشني عبر الألباني ميرتو يوزوني إثر تمريرة عرضية من النرويجي توكماك (19).

وأدرك «يوفنتوس» التعادل إثر تمريرة بينية من الكولومبي خوان كوادرادو إلى رونالدو الذي تلاعب بالمدافعين وسدد بيسراه من خارج منطقة الجزاء على يسار الحارس (35)، وهو الهدف رقم 70 لرونالدو في دوري الأبطال من أصل الـ131 هدفًا التي يتصدر بها السجل التاريخي لهدافي المسابقة، وأبى موراتا أن يخرج فريقه متعادلًا، فسجل هدف الفوز فيما كان حكم المباراة يتهيأ لاعلان نهايتها بالتعادل، بضربة رأسية بعد تمريرة ممتازة من كوادرادو في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلًا عن الضائع.