إبراهيموفيتش يذيع سره مع منتخب السويد

زلاتان إبراهيوفيتش (فرانس برس)

جدد النجم السويدي المخضرم زلاتان إبراهيوفيتش عدم ممانعته العودة لمنتخب بلاده قبل أشهر من انطلاق مسابقة كأس أوروبا لكرة القدم، بعد بدايته الصاروخية في الموسم الجديد للدوري الإيطالي مع فريقه «ميلان».

وقال المهاجم البالغ من العمر 39 عامًا في مقابلة مع جريدة «إفتونبلاديت» السويدية، اليوم الأربعاء، «إذا سألتني سأكون صادقًا: نعم، أفتقد المنتخب. هذا ليس سرًّا».

وأضاف اللاعب الذي مثل سبعة من أعرق الفرق الأوروبية هي «أياكس» الهولندي و«يوفنتوس» و«إنتر» و«ميلان» الإيطالية و«برشلونة» الإسباني و«باريس سان جيرمان» الفرنسي و«مانشستر يونايتد» الإنجليزي: «الشخص الذي لا يفتقده المنتخب هو من أنهى مسيرته بالفعل. وأنا لم اختم مسيرتي»، بحسب ما ذكرته «فرانس برس».

وردًّا على سؤال حول ما سيكون رده لو اتصل به المدرب ياني أندرسون ليدعوه للمشاركة مجددًا مع المنتخب قال إبراهيموفيتش: «سأقول له أعطني قليلًا من الوقت أريد التفكير».

وأحرز إبراهيموفيتش، الثلاثاء، جائزة أفضل لاعب سويدي للمرة الثانية عشرة في مسيرته الزاخرة، وهو لن يشارك الخميس في مباراة فريقه في الدوري الأوروبي «يوروبا ليغ» ضد ليل الفرنسي لتعرضه لإصابة في العضلة ذات الرأسين لفخذه اليسرى خلال الفوز على مضيفه نابولي (3-1) الأحد الماضي، ما سيبعده عن الملاعب لعشرة أيام على أقل تقدير.

وكان زلاتان الغائب عن منتخب بلاده منذ كأس أوروبا 2016، أثار التكهنات بالعودة عن الاعتزال الدولي، بعدما نشر عبر حسابه على «تويتر» صورة له بقميص المنتخب السويدي وشارة القائد، وعلق عليها «مضى وقت طويل».