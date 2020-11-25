إبراهيموفيتش يذيع سره مع منتخب السويد

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 25 نوفمبر 2020, 03:51 مساء
زلاتان إبراهيوفيتش (فرانس برس)

جدد النجم السويدي المخضرم زلاتان إبراهيوفيتش عدم ممانعته العودة لمنتخب بلاده قبل أشهر من انطلاق مسابقة كأس أوروبا لكرة القدم، بعد بدايته الصاروخية في الموسم الجديد للدوري الإيطالي مع فريقه «ميلان».

وقال المهاجم البالغ من العمر 39 عامًا في مقابلة مع جريدة «إفتونبلاديت» السويدية، اليوم الأربعاء، «إذا سألتني سأكون صادقًا: نعم، أفتقد المنتخب. هذا ليس سرًّا».

وأضاف اللاعب الذي مثل سبعة من أعرق الفرق الأوروبية هي «أياكس» الهولندي و«يوفنتوس» و«إنتر» و«ميلان» الإيطالية و«برشلونة» الإسباني و«باريس سان جيرمان» الفرنسي و«مانشستر يونايتد» الإنجليزي: «الشخص الذي لا يفتقده المنتخب هو من أنهى مسيرته بالفعل. وأنا لم اختم مسيرتي»، بحسب ما ذكرته «فرانس برس».

وردًّا على سؤال حول ما سيكون رده لو اتصل به المدرب ياني أندرسون ليدعوه للمشاركة مجددًا مع المنتخب قال إبراهيموفيتش: «سأقول له أعطني قليلًا من الوقت أريد التفكير».

وأحرز إبراهيموفيتش، الثلاثاء، جائزة أفضل لاعب سويدي للمرة الثانية عشرة في مسيرته الزاخرة، وهو لن يشارك الخميس في مباراة فريقه في الدوري الأوروبي «يوروبا ليغ» ضد ليل الفرنسي لتعرضه لإصابة في العضلة ذات الرأسين لفخذه اليسرى خلال الفوز على مضيفه نابولي (3-1) الأحد الماضي، ما سيبعده عن الملاعب لعشرة أيام على أقل تقدير.

وكان زلاتان الغائب عن منتخب بلاده منذ كأس أوروبا 2016، أثار التكهنات بالعودة عن الاعتزال الدولي، بعدما نشر عبر حسابه على «تويتر» صورة له بقميص المنتخب السويدي وشارة القائد، وعلق عليها «مضى وقت طويل».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

تشغيل محطة السرير الكهربائية بغاز «الفارغ» بعد 11 عاما من الاعتماد على «النافتا»
ليبيا
بايدن: الولايات المتحدة «جاهزة لقيادة العالم»
دولى
أسطورة ليفربول يتحدث عن انضمام محمد صلاح إلى ريال مدريد الصيف المقبل
رياضة عالمية
كونتي يدمر حلم إريكسن في «إنتر ميلان»
رياضة عالمية
«الجمبري الأحمر» يتسبب في أزمة دبلوماسية بين ليبيا وإيطاليا
ليبيا
لطمات كبرى لغوارديولا بعد إعلان مشروعه مع السيتي في 2023
رياضة عالمية
الأمم المتحدة: تدابير الحجر المنزلي زادت من حوادث العنف ضد النساء
دولى
بابا الفاتيكان يتحدث للمرة الأولى عن اضطهاد الصين لـ«الإويغور» المسلمين
دولى
هليل رابين ترفض الخدمة في جيش دولة الاحتلال الإسرائيلي
دولى
القريو لـ«بوابة الوسط»: القرقني جاهز للدفاع عن لقبه العالمي «مستر أولمبيا» في ...
رياضة محلية
وليامز: تواصلت مع النائب العام حول «مزاعم رشوة» أشخاص بملتقى الحوار الليبي
ليبيا
ترامب يوافق على نقل السلطة إلى بايدن لكنه يرفض الإقرار بهزيمته
دولى
 المزيد من رياضة عالمية

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

أرخص مصادر طبيعية للبروتين