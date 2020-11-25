مريم تزدهر بالشراع على أمواج دجلة بعد عشرات الجثث وظهور صدام

قارب شراعي على سطح نهر دجلة في بغداد (فرانس برس)

بدأت تستقطب اللاعبة مريم وليد خالد اهتمام عدد من الشباب، بعد أن حاولت التحكم بقاربها الشراعي وسط أمواج عالية تتقاذفها في نهر دجلة في بغداد، أثناء ممارستها واحدة من الرياضات المائية حديثة العهد في العراق، وخلال العقد الماضي، شارك محترفون في رياضة التجديف في الألعاب الأولمبية، لكن رياضة القوارب الشراعية والألواح الشراعية لم تشكّل موضع اهتمام في العراق.

غير أنها الآن بدأت تحظى بشعبية إلى جانب رياضات أخرى غير أولمبية مثل الدراجات والزلاجات المائية، وبعدما تمكنت من تخطي الأمواج، النادرة في دجلة، نجحت مريم أخيرا في تقويم الشراع بعد جهود كبيرة، مستمعةً إلى نصائح مدربها عن بعد، وقالت الشابة البالغة من العمر 16 عاما: «رياضة الزوارق الشراعية من الرياضات الصعبة التي تتطلب جهدا وصبرا، فيما كان الهواء يعصف من حولي، لكن أريد أن أظهر للجميع أننا نحن، النساء العراقيات، نستطيع أن ننجح»، بحسب ما ذكرته «فرانس برس».

وأضافت مريم التي كانت بطلة في رياضة السباحة وابنة أحد اللاعبين السابقين في المنتخب العراقي لكرة القدم: «من يعشق الرياضات المائية يواجه مخاطرها بإصرار، خصوصا سباقات الزوارق الشراعية، سيتمكن منها، لذا أتطلع لأن أكون حاضرة في دورات أولمبية في المستقبل».

من جهة ثانية، يشكّل صعود هذه الرياضات في الأعظمية شرق العاصمة حيث تتدرب مريم، علامة فارقة في تاريخ هذا الحيّ، الذي كان حتى نهاية الحرب الأهلية العام 2008 أحد أكثر المناطق خطورةً في جانبي العاصمة، الكرخ والرصافة، ومن شوارع الأعظمية ذي الغالبية السنية التي تغلغل إليها مسلحو القاعدة العام 2003، رميت جثث عشرات الأشخاص في دجلة، وقبل وقت قصير من دخول الأميركيين للعاصمة العراقية، كان آخر ظهور علني لصدام حسين من هذا المكان.

انتهت أيام الاقتتال الطائفي الدامية وعادت ضفاف دجلة للعائلات التي تستمتع برحلة في الزوارق وللسباحين ومحبي الرياضات المائية، وبالقرب من المركز الرياضي الذي أنشئ لغرض تدريب الراغبين على الرياضات المائية، ينتشر عدد من المطاعم الصغيرة والأكشاك والمقاهي.

يواصل الاتحاد تعزيز ثقافة الملاحة في العراق الذي عبرت القوارب المعروفة باسم «القفة» نهريه على مرّ آلاف السنين، وينتظر متسابقو القوارب الشراعية المشاركة في التصفيات المؤهلة لأولمبياد طوكيو صيف عام 2021 التي تستضيفها مدينة أبوظبي في الإمارات مطلع العام المقبل.

قارب شراعي على ضفاف نهر دجلة في بغداد (فرانس برس)