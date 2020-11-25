قائمة المرشحين للفوز بجائزة أفضل لاعب ومدرب لعام 2020

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 25 نوفمبر 2020, 12:24 صباحا
جائزة غلوب سوكر. (إنترنت)

أعلن منظمو حفل «غلوب سوكر» العالمي، عن قائمة المرشحين للفوز بجائزة أفضل لاعب ومدرب لعام 2020.

وتضمنت قائمة المرشحين للفوز بجائزة أفضل لاعب ثمانية نجوم وهم؛ البرتغالي كريستيانو رونالدو، والأرجنتيني ليونيل ميسي، وثنائي بايرن ميونخ، البولندي روبرت ليفاندوفسكي، والألماني سيرج غنابري، والفرنسي كريم بنزيما مهاجم ريال مدريد، ماركينيوس مدافع باريس سان جيرمان، السنغالي ساديو ماني جناح نادي ليفربول، الإيطالي شيرو إيموبيلي مهاجم لاتسيو.

كما ضمت قائمة أفضل مدرب؛ الإيطالي جيان بييرو غاسبريني (أتالانتا)، الألماني هانز ديتر فليك (بايرن ميونخ)، الإسباني جولين لوبيتيغي (إشبيلية)، الألماني يورغن كلوب (ليفربول)، الألماني توماس توخيل (باريس سان جيرمان).

ومن المقرر أن يتم إقامة حفل توزيع الجوائز في مدينة دبي الإماراتية، يوم 27 ديسمبر المقبل، على أن يتم اختيار الفائزين النهائيين من قبل المشجعين ولجنة تحكيم دبي «غلوب سوكر» والتي تضم مجموعة من خبراء ورواد صناعة الرياضة وكرة القدم.

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