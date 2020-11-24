إشبيلية يفوز على كراسنودار الروسي ويتأهل لثمن نهائي دوري الأبطال

فريق إشبيلية. (تويتر)

فاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي إشبيلية على نظيره كراسنودار الروسي، بهدفين لواحد، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الثلاثاء، ضمن مواجهات الجولة الرابعة من مرحلة المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

ونجح إيفان راكيتيتش في تسجيل الهدف الأول لإشبيلية بعد تصويبة من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة الرابعة، قبل أن يتعادل وانديرسون لأصحاب الأرض في الدقيقة 56.

وشهدت الدقيقة «90+5» هدف إشبيلية الثاني القاتل عن طريق منير الحدادي، ليؤمن فوز فريقه خارج الأرض وتأهله إلى الدور المقبل أوروبيا.

ويتربع تشيلسي على صدارة المجموعة برصيد عشر نقاط، متساويًا مع إشبيلية الوصيف، قبل المواجهة التي ستجمعهما في الجولة المقبلة، والتي ستكون حاسمة للصدارة.