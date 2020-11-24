تشيلسي يضرب رين بثنائية ويتأهل للدور الـ16 في دوري الأبطال

فريق تشيلسي في دوري الأبطال. (تويتر)

فاز تشيلسي الإنجليزي على مضيفه رين الفرنسي بهدفين مقابل هدف وحيد لمنافسه، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب روازون بارك ضمن مواجهات الجولة الرابعة من مرحلة المجموعات.

واستطاع تشيلسي بهذا الفوز التأهل إلى الدور الـ16 في مسابقة دوري أبطال أوروبا، إضافة إلى تعزيز صدارته للمجموعة الخامسة بعد أن قفز رصيده إلى عشر نقاط.

وتمكن هودسون أودوي من تسجيل هدف تشيلسي الأول في الدقيقة «22»، كما سجل أوليفيه جيرو الهدف الثاني في الدقيقة «91».

وسجل يرهو جيراسي هدف رين الوحيد في الدقيقة «85»، ليتجمد رصيده عند نقطة واحدة متذيلا الترتيب.